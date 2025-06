L’ASSE a entamé sa préparation estivale le jeudi 19 juin avec un effectif réduit. Sous les ordres d’Eirik Horneland, les Verts ont lancé leur première semaine de travail avant un stage au Chambon-sur-Lignon.

La saison 2025-2026 est lancée à l’AS Saint-Étienne. Jeudi 19 juin, les hommes d’Eirik Horneland ont retrouvé les terrains du centre d’entraînement de L'Étrat pour la première phase de leur préparation estivale. Initialement composé d’un groupe restreint, ce retour à l’entraînement s’est fait dans une ambiance studieuse, marquée par les premières consignes tactiques du nouveau coach norvégien.

La première semaine s’est déroulée à un rythme modéré, avec une alternance entre travail physique, jeux réduits et ateliers de passes. L’objectif : reprendre en douceur après la frustration de la relégation en ligue 2, tout en posant les bases de la méthode Horneland.

Philippe Djo Petitjean (préparateur physique ASSE) s'est exprimé sur le test de début de saison : "On a simulé un test de 1500m autour du terrain, c'était pour les remettre dedans. On a fait le même test qu'il avait fait avant la pré-saison. On les évalue pour voir quel joueur doit être maintenu, doit être augmenté. C'est une bonne séance donc ça fait du bien en début de saison. Ce n'est pas la VMA traditionnelle, mais ça fait aussi. On est sur un autre type d'effort. On cherche plus de vitesse, mais ça reste dans la dynamique que l'on veut imposer".

Retour de plusieurs cadres de l'ASSE et jeunes prometteurs

Ce jeudi, le groupe stéphanois s’est étoffé avec plusieurs retours attendus. Ben Old, Dylan Batubinsika, Djylian N'Guessan, Nadir El Jamali, Paul Eymard et Lucas Stassin ont rejoint leurs coéquipiers. Une bonne nouvelle pour le staff, qui peut désormais compter sur un effectif plus conséquent pour intensifier le travail.

Le retour de Lucas Stassin pilier de l'attaque verte, ainsi que celui de Ben Old, récemment revenu de blessure, sont de précieux atouts dans l'optique de créer rapidement une dynamique de groupe. Chez les jeunes, Nadir El Jamali et Paul Eymard incarnent les nouvelles têtes à suivre de près.

Direction le Chambon-sur-Lignon pour monter en puissance

Dès ce dimanche, les Verts mettront le cap sur le Chambon-sur-Lignon pour un stage de plusieurs jours. Un rendez-vous classique pour le club ligérien, qui y retrouvera un cadre propice au travail collectif et à la cohésion.

Au programme : intensification des séances, travail tactique spécifique et, potentiellement, une première opposition amicale pour juger les premiers effets de la méthode Horneland se jouera ensuite contre Carouge (D2 Suisse). Ce stage sera également l’occasion pour le coach norvégien de resserrer les liens avec son groupe et d’installer ses principes de jeu.

Plusieurs joueurs donnent leurs impressions

Lucas Stassin : "ça va, on reprend tout doucement. On a repris la course. Les vacances ont bien été, j'ai vu la famille, je me suis bien reposé. J'ai fait mon opération à la cheville et tout s'est bien passé. Je commence à toucher le ballon et retrouver le ballon. Je reprends la course et on verra pour être avec le groupe après."

Maxime Bernauer : "On a repris tôt donc ça monte doucement. On a sept semaines et demi. Il fait chaud donc ce n'est pas facile, mais on a besoin de ça. Ça fait du bien de retoucher le ballon et voir tout le monde."

Dennis Appiah : "Très dur. On a commencé le test de 1500m, on a débranché le cerveau et puis on a couru. Bonne remise en route. Demain, on sera mieux, j'espère qu'il ne fera pas trop chaud. Cette après-midi, sieste (sourire)."