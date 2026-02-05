Les toutes dernières heures du mercato ont été très agitées dans le Forez ! En l’espace de quatre jours, l’ASSE a enregistré l’arrivée de l’ensemble de ses recrues afin de renforcer son groupe professionnel. Outre Paalberg, qui vient dans un premier temps renforcer le groupe de la réserve, Kanté, Le Cardinal et Soumahoro intègrent l’effectif professionnel. Sans oublier Philippe Montanier et Stéphane Lièvre, respectivement coach et adjoint.

Les supporters de l’ASSE vont découvrir de nombreuses nouvelles têtes à l’occasion d’ASSE – MHSC ce samedi à 20h. Les Stéphanois devront très rapidement prendre leurs marques, car il va falloir vite engranger des points. Le point commun entre toutes ces recrues reste leur connaissance du championnat de Ligue 2. Le joueur le plus expérimenté se nomme Julien Le Cardinal. L’ancien Brestois s’est exprimé dans l’Inside diffusé sur la chaîne YouTube de l’ASSE.

L’ASSE, un club spécial

La nuit a été courte pour Julien Le Cardinal, qui a pris la direction de Saint-Étienne. Le nouveau défenseur de l’ASSE a toutefois exprimé sa fierté d’avoir rejoint son nouveau club.

Julien Le Cardinal : "Très heureux de faire partie de ce club spécial pour moi. De par son histoire et pour tout ce qu'il a apporté au football français. Je suis heureux de commencer cette aventure et très impatient de retrouver les coéquipiers. Et retrouver tout le monde au stade ce week-end. Content de cette première séance et un peu fatigué car j'ai eu une nuit chargé (il a voyagé pour signer). Bonnes sensations, j'ai été bien accueilli par le groupe. Ce sont des supers mecs. Il va falloir se créer des affinités."

Abdoulaye Kanté, déjà amoureux des supporters des Verts !

Ce sont ensuite deux jeunes joueurs qui ont rejoint l’ASSE. Arrivé vendredi, Abdoulaye Kanté connaît déjà le championnat de Ligue 2 pour y avoir évolué sous les couleurs de l’ESTAC.

Abdoulaye Kanté : "Depuis que je suis ici, j'ai été bien accueilli, je me sens très bien. Tout le monde est bienveillant. Mon objectif est d'aider le club a monter en Ligue 1. Je les aime déjà (les supporters) car ils sont toujours là pour nous et pour le club. On en a besoin et ensemble on va atteindre les objectifs. On se découvre et on apprend. J'étais impressionné (de voir Geoffroy-Guichard ce week-end, lors du match contre Boulogne) et ca ma donné l'envie de jouer. Jai hâte de faire mes premiers matchs au Chaudron."

Une excitation partagée par Aboubaka Soumahoro

Aboubaka Soumahoro se montre lui aussi impatient de porter le maillot de l’ASSE et de découvrir Geoffroy-Guichard.

Aboubaka Soumahoro : "Je suis très fier de porter ce maillot pour la première fois. Je ressens de l'excitation et j'ai hâte de jouer mes premières minutes à Geoffroy-Guichard."