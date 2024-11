Le club du Forez a envoyé un message fort à tous les pensionnaires de son centre de formation. En effet, l'un des plus prometteurs vient de parapher un contrat professionnel de trois saisons à à peine 16 ans. Il est le plus jeune joueur du club à passer sous contrat professionnel, devant Saint-Maximin et Zouma à l'ASSE !

En effet, à tout juste 16 ans et 2 mois, Djylian Nguessan est devenu le plus jeune joueur de l'ASSE a signé professionnel. Alors qu'Allan Saint-Maximin (16 ans et 3 mois) et Kurt Zouma (16 ans et 6 mois) avant, eux aussi, paraphe leur premier contrat pro à 16 ans, Djylian se veut plus précoce.

Une formation 100% ASSE

Né à Saint-Nazaire le 30 août 2008, Djylian N'Guessan évolue à l'ASSE depuis U7. Il a passé toutes les étapes de formation que le club propose jusqu'au contrat professionnel. Rapidement surclassé (dès la pré-formation), il vit des saisons à double surclassement même. Il joue donc avec et contre des joueurs qui ont deux ans de plus que lui.

À titre d'exemple, lorsqu'il est U15, il jouait déjà en U17 nationaux et enchaîne les buts (une dizaine marquée cette saison-là en championnat). Avec des statistiques folles, Djylian N'Guessan se forge un nom au sein des suiveurs des talents de demain.

En effet, l'international français U16 puis U17 se distingue particulièrement en sélection nationale, avec qui il a inscrit 14 buts en 17 matches. En mars dernier, il remporte même le très célèbre tournoi international de Montaigu.

Une précocité impressionnante

Après une saison 2023-2024 où le joueur s'est montré décisif à de nombreuses reprises (35 buts en 39 matchs), il continue de franchir les paliers. Pour rappel, la saison dernière, il était U16 donc aurait dû évoluer avec les U16 R1 s'il jouait avec sa catégorie d'âge.

17 buts en 13 matchs de U17 Nationaux (surclassé d'un an)

4 buts en 10 matchs de U19 Nationaux (surclassé de deux ans)

2 buts en 2 matchs de Coupe Gambardella

12 buts en 14 matchs (dont 9 titularisations) avec l’équipe de France U16

Cette saison, le jeune attaquant évolue avec le groupe réserve. Le buteur a disputé trois rencontres et a marqué une fois. Aussi, il prend part régulièrement aux matchs amicaux (et du challenge espoirs). Il s'est distingué par plusieurs buts (Andrézieux, OM, Louhans Cuiseaux). Blessé depuis quelques rencontres, il n'a pu prendre part aux dernières échéances.

Un dossier complexe

Les négociations ont commencé depuis plusieurs semaines. Au-delà de la concurrence, c'est un dossier qui a demandé des négociations accrues avec l'entourage du joueur. Le club avait à cœur de verrouiller ce joueur qui est courtisé par les plus grands clubs européens. Avec des statistiques qui attirent forcément l'œil des recruteurs, l'ASSE a frappé un grand coup en paraphant la signature. Le coordinateur sportif Loic Perrin s'en est réjoui.

Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE : "La signature professionnelle d'un joueur comme Djylian est une réussite pour tous les rouages du club. À son âge, il montre déjà de belles capacités, même s'il n’est qu'au début de sa carrière et qu'il lui reste encore beaucoup d’étapes à franchir. Il incarne notre projet qui s’appuie sur le Centre de formation pour développer de jeunes talents. Son sens du but lui vaut d’être déjà suivi par de nombreux clubs français ou étrangers, et le fait qu’il choisisse de s’engager avec l’AS Saint-Étienne montre qu’il veut faire partie de notre aventure."

L'ASSE a trouvé son buteur ?

Ce jeune buteur crée la curiosité chez les supporters. Néanmoins, cette saison devrait essentiellement se passer avec le groupe réserve pour lui (avec des possibles matchs en U19). Ce buteur racé dont les déplacements sont très intéressants et dont la finition est redoutable à encore des paliers à franchir avant de jouer en ligue 1. Habile techniquement et mature dans son jeu, il doit encore se remplir physiquement pour être paré au football d'adulte. Une donne dont est conscient le jeune joueur à en croire sa réaction à l'issue de sa signature.

Djylian N’Guessan : "C’est beaucoup de fierté de signer ce premier contrat car même si ce n’est pas une fin en soi, il valide de longues années de travail. Chaque éducateur de l’AS Saint-Étienne m’a apporté quelque chose qui me permet d’en être là aujourd’hui. Je les remercie tous, comme mon père également, car ils ont tous été importants. Ce contrat professionnel, c’est un objectif que je voulais atteindre. Maintenant, j’en ai beaucoup d’autres à aller chercher."

Djylian N'guessan, le 9 de demain ? L'ASSE compte bien écrire l'histoire de la sorte désormais...