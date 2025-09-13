Le mercato français est officiellement clos depuis le lundi 1er septembre à 20h. L’ASSE figure parmi les clubs les plus actifs de l’été, avec plus de 25 millions d’euros dépensés. Un montant impressionnant pour un pensionnaire de Ligue 2. Il est désormais temps de faire le bilan. C’est justement ce que propose la chaîne YouTube Remontada, qui lève le voile sur quelques coulisses du dossier Lucas Stassin.

Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, les dépenses lors de ce mercato estival 2024 ont été globalement en recul par rapport aux années précédentes. En Ligue 1, on atteint tout de même les 652 millions d’euros investis, mais avec des disparités importantes. Paris (103 M€), Marseille (96 M€) ou encore Strasbourg (118 M€) ont été très dépensiers, à l’inverse d’Angers et du Havre qui n’ont pas déboursé un seul centime.

En Ligue 2, le contraste est encore plus frappant. Sur les 33 millions d’euros dépensés, 25 M€ proviennent de l’AS Saint-Étienne à elle seule. Les autres clubs se partagent donc les 8 M€ restants. Pire encore, onze d’entre eux n’ont pas investi le moindre euro dans leur effectif. Ces écarts interrogent sur la compétitivité et l’équité du championnat. La question de Stassin a également été au cœur des discussions.

L’ASSE seule contre tous sur le marché des transferts

L’AS Saint-Étienne a fait un pari fort : renforcer son effectif pour viser la montée. Le club a misé gros, à contre-courant d’une Ligue 2 plutôt frileuse. Avec 25 M€ investis, les Verts écrasent littéralement le marché du championnat. Une stratégie ambitieuse, mais qui suscite aussi des interrogations quant à la pression désormais sur les épaules du staff et des joueurs, notamment pour gérer les talents comme Stassin.

La gestion rigoureuse de certains clubs contraste avec la politique offensive de l’ASSE. Un pari gagnant ? Il faudra attendre quelques mois pour en juger. Mais en attendant, les supporters stéphanois peuvent se réjouir d’un mercato d’envergure rarement vu à ce niveau, avec des figures telles que Stassin jouant un rôle central.

Les coulisses du dossier Lucas Stassin révélées

Dans une vidéo publiée sur YouTube, la chaîne Remontada revient avec humour sur les moments marquants du mercato, dont le cas Lucas Stassin. L’attaquant belge, annoncé sur le départ, notamment vers le Paris FC, est finalement resté dans le Forez. Le club a clairement affiché sa volonté de ne pas céder son jeune buteur.

Dans un passage humoristique de la vidéo, on voit Stassin symboliquement baillonné dans une pièce sombre. Une mise en scène évidemment fictive, mais qui souligne la détermination de la direction stéphanoise à conserver son joueur, malgré les nombreuses sollicitations. Ce clin d'œil illustre aussi le nouvel état d’esprit du club : ambitieux, déterminé, et prêt à tout pour atteindre son objectif, surtout concernant Stassin.