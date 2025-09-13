Les nouveaux maillots de l’AS Saint-Étienne pour la saison 2025-2026 sont disponibles. Et bonne nouvelle : Peuple Vert vous offre 10€ de réduction sur votre commande ! On vous explique tout...

Depuis début juillet, l’AS Saint-Étienne a dévoilé ses trois nouvelles tenues pour la saison 2025-2026, toutes conçues avec passion par la designer stéphanoise Léa Bourgier, en collaboration avec Hummel. Chaque maillot est un clin d’œil à ce qui fait l’âme de l’ASSE : ses supporters.

Le maillot domicile , présenté lors de la "Guinguette des Verts", a immédiatement séduit les fans avec son design épuré et rempli de symboles.

Le maillot extérieur , dévoilé le 18 juillet, est un véritable hommage textile aux fidèles des tribunes, notamment ceux qui suivent le club partout en France.

Et le maillot third, révélé le 1er août et étrenné contre Cagliari pour le Trophée Luigi Riva, allie classe et sobriété.

Trois tenues, trois identités, une seule passion : celle du Peuple Vert.

Un maillot engagé, pour des supporters engagés

Au-delà du design, tous les maillots ASSE 2025-2026 sont conçus à partir de matériaux recyclés. Grâce à la technologie ECO8, chaque tunique est fabriquée à partir de huit bouteilles plastiques, alliant performance, confort et responsabilité environnementale.

Côté détails, le maillot extérieur se distingue par un embossage en relief évoquant un mur d’écharpes et de chants. Le col et les manches arborent le célèbre motif zigzag cher aux supporters stéphanois. Un vrai concentré d’émotions textiles.

10€ offerts sur ton maillot ASSE avec le code PEUPLE10

Pour célébrer la sortie de ces nouveaux maillots et en partenariat avec Footcenter, Peuple Vert vous offre 10€ de réduction immédiate sur votre commande.

✔️ Comment en profiter :

Rendez-vous sur Footcenter.fr en cliquant ICI Sélectionnez le maillot ASSE de votre choix (domicile, extérieur ou third) Ajoutez-le à votre panier Entrez le code promo : PEUPLE10 Profitez de 10€ de remise instantanée

🔒 Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

Avec cette remise exclusive, il n’y a plus d’excuse pour ne pas arborer les nouvelles couleurs de l’ASSE !

🟢 Commandez votre maillot ASSE 2025-2026 dès maintenant sur Footcenter.fr avec le code PEUPLE10.