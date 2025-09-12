Eirik Horneland s’est exprimé en conférence de presse avant la rencontre face à Clermont. L’ASSE, désireuse de rester en tête du classement, doit continuer à récolter des points pour préserver son invincibilité. Voici ses déclarations.

Eirik Horneland (ASSE) : "L'été de Lucas Sassin a été délicat. Comme beaucoup d'autres joueurs, il a essayé de trouver la meilleure orientation pour sa carrière, pour essayer de jouer à un niveau supérieur que la Ligue 2. Je trouve que c'est quelque chose de normal de chercher le meilleur parti pour lui. Depuis, il est avec nous. Il a aussi quelques blessures personnelles à gérer aujourd'hui. C'est une situation qui est commune à tous les clubs et pas propre à celle de l’AS Sainte-Étienne."

Stassin doit retrouver son niveau

Eirik Horneland (ASSE) : "Maintenant que le mercato est terminé, il faut qu'il se concentre à fond sur son club, l’AS Saint-Etienne, sur ses qualités. Il a été blessé en fin de saison dernière, au mois d'avril. Il a géré une opération pendant l'été. Maintenant, il doit revenir. Il faut qu'il retrouve sa condition parce qu'il n'est pas encore à son top niveau sur le moment."

L'ASSE encore en rodage

Eirik Horneland (ASSE) : "Je regardais les temps de jeu il y a peu de temps et j’ai vu que seulement trois joueurs de l'équipe avaient joué toutes les minutes depuis le début de la saison. On est toujours à la recherche des meilleures relations, des meilleurs automatismes entre les joueurs. C'est quelque chose qui va arriver au fur et à mesure des rencontres. Il faut continuer à travailler et maintenant que le mercato est terminé on peut se concentrer sur ces automatismes."

L'ASSE se déplace à Gabriel Montpied ce samedi à 20 heures. Le groupe sera annoncé ce vendredi soir. On a hâte de retrouver les Verts après deux semaines de trêves internationales.