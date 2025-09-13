Titulaire à 4 reprises depuis le début de saison, Mickaël Nadé s'est présenté devant la presse pour une conférence d'avant match face à Clermont. L'ASSE veut garder sa place de leader et doit prendre des points pour rester invaincu le plus longtemps possible. Voici les mots du défenseur formé au club.

Mickaël Nadé (défenseur de l’ASSE) : "Je me sens de mieux en mieux. Le premier match contre Laval a été difficile pour moi. J'ai voulu prendre une revanche sur les prochains matchs. Je pense que j'ai bien répondu.

Cet été, je suis arrivé un peu blessé. J'ai eu un peu de mal à revenir. Le premier match m'a coûté. Je suis un joueur qui aime bien avoir des revanches. J'ai bien pris les matchs et ça s'est bien passé.

Le mercato ? Je suis sous contrat avec l’AS Saint-Etienne. Je suis resté concentré. J’étais sollicité. Mais c'était compliqué, parce qu'il fallait que tout le monde trouve son compte. Ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, je suis à Saint-Etienne, je suis très content. Je donnerai tout."

Nadé en leader

Mickaël Nadé (défenseur de l’ASSE) : "Je commence à être un joueur expérimenté. Maintenant, c'est à moi d'accompagner les jeunes, de les tirer vers le haut. J'endosse très bien ce rôle-là dans le vestiaire. Quand tu es expérimenté, tu dois accompagner les plus jeunes et ceux qui sont nouveaux dans le championnat. Et c'est ce qu'on fait. Que ce soit Aïmen, Flo, moi ou Gautier."

L'ASSE prête à batailler

Mickaël Nadé (défenseur de l’ASSE) : "Moi, je me connais. Je sais que quoi qu'il arrive, je sais qu'ils vont avoir besoin de moi. Je garde mon mal en patience.

Le début de saison ? Pour l'instant, il est bon. On n’a pas perdu. Maintenant, il y a des matchs qu'on devait gagner. Mais on sait que le championnat de Ligue 2 est difficile. Il y a des prochains matchs. On va tout faire pour gagner. On doit rester concentré parce qu'on sait que souvent on a la balle. C'est à nous de finir aussi les actions quand on en a et derrière, il faut rester concentré."