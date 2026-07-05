L'ASSE a officialisé ce vendredi l'arrivée de Jakob Breum. À 22 ans, le milieu offensif danois s'engage avec les Verts après trois saisons convaincantes aux Go Ahead Eagles. Un recrutement qui illustre les ambitions stéphanoises sur ce mercato estival.

L'AS Saint-Étienne poursuit la construction de son effectif. Après Sohaib Nair, le club forézien accueille Jakob Breum, un joueur capable d'évoluer dans plusieurs positions offensives. Formé à Odense avant de s'illustrer aux Pays-Bas, l'international Espoirs danois (6 sélections) arrive avec une solide réputation et une expérience européenne déjà intéressante. Les dirigeants stéphanois n'ont d'ailleurs pas hésité à réaliser un effort financier pour convaincre les Go Ahead Eagles de le laisser partir.

L'ASSE a investi pour attirer Jakob Breum

Si le club n'a communiqué aucun chiffre lors de l'officialisation, L'Équipe révèle que le transfert de Jakob Breum est estimé à plus de 3 millions d'euros. Même s'il est aujourd'hui très difficile de connaître précisément les montants des transactions car il existe de nombreux montages financiers.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Un montant qui confirme la confiance placée dans le Danois de 22 ans. Polyvalent, technique et capable de faire des différences dans les trente derniers mètres, il représente un profil identifié depuis plusieurs mois par la cellule de recrutement stéphanoise.

Une recrue déjà passée par la Ligue Europa

Jakob Breum ne débarque pas dans l'inconnu. Avec les Go Ahead Eagles, il a participé au sacre historique de son club en Coupe des Pays-Bas en 2025. Cette victoire lui a permis de découvrir la Ligue Europa.

Le Danois a notamment affronté l'Olympique Lyonnais lors de la phase de groupes, le 11 décembre dernier. Une expérience qui vient enrichir le parcours d'un joueur encore en pleine progression.

L'investissement consenti par les Verts traduit une véritable volonté de miser sur un jeune joueur à fort potentiel. Reste désormais à Jakob Breum de confirmer les attentes placées en lui sous le maillot stéphanois.

Source : L'Équipe