Formés à l'AS Saint-Étienne, Noah Raveyre et Darling Bladi poursuivront leur carrière sous de nouvelles couleurs la saison prochaine. Le gardien rejoint le Portugal, tandis que le latéral gauche tentera sa chance aux Pays-Bas où il formera un duo d'anciens Verts avec un autre joeuur formé à l'Etrat.

Le mercato estival ne concerne pas uniquement les joueurs de l'effectif stéphanois. Plusieurs anciens pensionnaires du centre de formation de l'ASSE poursuivent également leur parcours à l'étranger. En l'espace de quelques heures, Noah Raveyre et Darling Bladi ont officialisé leur changement de club.

Noah Raveyre poursuit son parcours au Portugal

Arrivé au Pau FC l'été dernier après son départ de l'AC Milan, Noah Raveyre ne s'attardera pas en Béarn. Auteur de 22 rencontres lors de la saison 2025-2026, l'ancien gardien des Verts s'est engagé avec le FC Alverca, promu en première division portugaise.

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Le club lusitanien n'a pas manqué de rappeler le parcours du portier de 21 ans, passé par les centres de formation de l'ASSE puis de l'AC Milan, où il avait intégré le groupe professionnel sans disputer la moindre rencontre de Serie A. Champion d'Europe U17 avec l'équipe de France en 2022, Raveyre découvrira désormais l'élite portugaise.

Dans ses premiers mots, le gardien s'est montré ambitieux : "Je suis très heureux d'être au FC Alverca. Je suis concentré sur les objectifs du club et je donnerai tout pour ce maillot."

Deux anciens Verts réunis !

Autre joueur formé à l'ASSE à changer d'air : Darling Bladi. Arrivé au Real Betis l'été dernier après son passage à Bourg-en-Bresse, le latéral gauche quitte déjà l'Espagne pour rejoindre le SC Heerenveen.

Le défenseur de 22 ans a signé un contrat de trois saisons, assorti d'une année supplémentaire en option. Cette saison, il a principalement évolué avec la réserve du Betis, disputant 30 rencontres et découvrant également l'équipe première lors d'un match de Coupe du Roi.

Lors de sa présentation, Darling Bladi a également affiché sa bonne humeur. Interrogé sur sa facilité à s'exprimer en anglais, le latéral formé à l'ASSE a expliqué qu'il maîtrisait aussi l'espagnol après son passage au Betis. Surtout, il s'est fixé un objectif avec le sourire : apprendre rapidement le néerlandais. "Laissez-moi deux mois et mon néerlandais sera parfait", a-t-il lancé, avant d'assurer que sa première interview dans la langue du pays comptait presque autant que son premier but sous les couleurs de Heerenveen.

À Heerenveen, Bladi retrouvera un visage bien connu des supporters stéphanois : Maxence Rivera. L'ancien ailier des Verts sort d'une saison aboutie aux Pays-Bas avec 34 apparitions, cinq buts et quatre passes décisives. Le directeur technique du club néerlandais a d'ailleurs salué le profil du Français, décrit comme un latéral gauche puissant, rapide et capable d'apporter autant défensivement qu'offensivement.