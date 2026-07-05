Maxence Rivera connaît bien Jakob Breum. L'ancien ailier de l'ASSE a affronté à trois reprises le nouveau numéro 10 stéphanois la saison dernière aux Pays-Bas. Son verdict est sans détour : les Verts ont recruté un joueur capable de changer le visage de leur animation offensive.

Avant de rejoindre Saint-Étienne, Jakob Breum s'était imposé comme l'un des joueurs les plus influents du Go Ahead Eagles. Un statut confirmé par Maxence Rivera. L'ancien Stéphanois, désormais sous les couleurs d'Heerenveen, a croisé la route du Danois à trois reprises la saison dernière : deux fois en Eredivisie et une fois lors d'un match amical. Il évoque le nouveau numéro 10 des Verts sur Poteaux Carrés.

"À chaque fois, c'est le seul joueur qui m'a impressionné"

Le constat de Rivera est sans appel. Parmi tous les joueurs du Go Ahead Eagles, un seul l'a réellement marqué. "J'ai affronté Jakob Breum trois fois. Pour être honnête, à chaque fois, c'est le seul joueur où je me suis dit : "Wow, qu'est-ce qu'il fait ici ? Qu'est-ce qu'il fait dans cette équipe ?" Il était vraiment fort. Il maîtrisait bien le milieu de terrain. Que ce soit en championnat ou en amical, je l'ai trouvé très bon. Il m'a tapé dans l'œil."

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L'ancien ailier des Verts décrit un joueur omniprésent, difficile à cerner. "J'avais l'impression qu'il était partout. Il était tout le temps bien placé, au bon endroit. C'était vraiment le joueur influent de son équipe. Un vrai meneur de jeu mobile et entreprenant. Il portait le numéro 7 mais jouait davantage comme un numéro 10. Il venait entre les lignes, en soutien de l'attaquant, parfois plus bas. Il était toujours disponible."

Jakob Breum : un spécialiste des coups de pied arrêtés

Rivera insiste également sur une qualité qui pourrait rapidement faire la différence en Ligue 2, à l'instar d'un Zuriko Davitashvili : la précision de Breum sur les phases arrêtées.

"Il ne se contente pas d'être bon dans le jeu. Il tire très bien les coups de pied arrêtés. Contre nous, il a été décisif sur deux corners en championnat. Je l'ai aussi vu tirer de très bons coups francs. Lors du match amical, il délivre une passe décisive. Il sent parfaitement le jeu et sait donner les bons ballons."

Pour l'ancien Stéphanois, l'ASSE ne possédait pas un tel profil. "Je pense qu'il n'y avait pas de joueur comparable dans l'effectif. Il est plus offensif qu'un Florian Tardieu et n'évolue pas dans le même registre qu'Augustine Boakye. Ce n'est pas un joueur très rapide, mais il est toujours bien placé. Il trouve constamment la bonne solution."

"Il peut devenir la plaque tournante de l'ASSE"

Si Rivera rappelle qu'un temps d'adaptation sera nécessaire, il voit déjà Breum comme un élément majeur du projet d'Ian Cathro. "Il va découvrir un nouveau pays et un nouveau championnat. Il faudra peut-être lui laisser un peu de temps. Mais j'ai bon espoir qu'il s'adapte rapidement. C'est un joueur qui a encore une belle marge de progression."

L'ancien Vert va même plus loin dans son analyse. "Je pense très clairement qu'il a les qualités pour s'imposer à Saint-Étienne. Il peut devenir la plaque tournante de cette équipe. On pourra compter sur lui pour l'animation offensive, mais aussi sur sa qualité de frappe et sur ses coups de pied arrêtés. En Ligue 2, cela peut rapporter beaucoup de points."

Rivera se montre d'ailleurs optimiste pour le mercato stéphanois. "Sohaib Naïr et Jakob Breum, ça me semble vraiment être de bonnes recrues. J'espère que la prochaine saison sera la bonne pour l'ASSE. Il faudra peut-être un peu de temps avec Ian Cathro et les nouveaux joueurs, mais je pense que cette équipe a les moyens de retrouver la Ligue 1."