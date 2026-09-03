Le mercato de l'ASSE s'achève sur une note particulièrement critique pour le secteur offensif. Entre le départ de Lucas Stassin vers le Séville FC et celui de Djylian N'Guessan à Liverpool (prêté dans la foulée au Stade Brestois), les options d'attaque de l'ASSE se sont considérablement réduites.

Au sortir des quatre premières journées de Ligue 2 BKT, l'entraîneur écossais Ian Cathro se retrouve face à une équation complexe : comment maintenir un rendement offensif performant avec un groupe aussi restreint devant ?

Cardona et Ballo en pleine bourre avec l'ASE

À ce jour, le secteur offensif stéphanois repose presque exclusivement sur les épaules de deux hommes : Irvin Cardona et Thierno Ballo. Alignés en pointe depuis le coup d'envoi du championnat, les deux attaquants affichent une efficacité remarquable.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Avec 8 buts sur 13 à eux deux, Cardona et Ballo ont inscrit 8 des 13 réalisations stéphanoises en ce début de saison (4 buts chacun). L'ASSE a déjà une dépendance statistique. Plus de 60 % des buts des Verts proviennent directement de leur duo titulaire.

Si la complémentarité des deux hommes réjouit les supporters, la situation devient alarmante au moindre pépin physique ou à la moindre suspension. La marge de manœuvre sur le banc apparaît limitée.

Joshua Duffus encore trop tendre ?

Derrière le duo titulaire, Joshua Duffus fait figure de seule alternative naturelle au poste d'avant-centre. Entré en jeu lors de chacune des rencontres disputées jusqu'ici, le jeune attaquant n'a cependant pas encore réussi à convaincre.

Ses apparitions en fin de match ont montré de la volonté, mais une efficacité encore trop juste pour bousculer la hiérarchie ou offrir un relais totalement rassurant sur la durée d'un match. Le joueur venu de Brighton l'été dernier n'a pas été en réussite sur ses apparitions, ce qui ne rassure pas vraiment les supporters de l'ASSE.

Paalberg pas encore prêt pour faire ses débuts avec l'ASSE

Qu'en est-il de Marten Chris-Paalberg ? Considéré comme une solution d'avenir pour le poste de numéro 9, le jeune avant-centre enchaîne malheureusement les soucis physiques depuis son arrivée en février dernier.

Privé de rythme et comptant zéro minute, même avec la réserve de l'ASSE, une intégration ou une présence avec le groupe professionnel n'est pas envisageable à court terme. Ian Cathro est donc privé d'une solution supplémentaire en pointe pour l'heure.

Des bricolages tactiques en vue ?

Faute de véritables spécialistes du poste sur le banc, Ian Cathro pourrait être contraint d'improviser en replaçant un joueur de couloir ou un meneur dans une position plus axiale. Deux profils émergent naturellement pour ce rôle de dépannage pour l'ASSE.

Zuriko Davitashvili, bien qu'il n'ait jamais évolué comme pur avant-centre, possède le coffre et la qualité technique pour tourner autour d'un point d'ancrage. Cette option nécessiterait toutefois qu'un compère d'attaque apporte une présence physique constante dans la surface adverse pour libérer des espaces.

L'autre solution pourrait être Augustine Boakye. Déjà expérimenté dans un rôle de faux neuf, il y a un an sous les ordres d'Eirik Horneland, le Ghanéen connaît les exigences du rôle. Néanmoins, au vu de l'animation actuelle de l'équipe, cette option semble peu probable aujourd'hui, tout comme le repositionnement de Davitashvili un cran plus haut que son rôle actuel avec l'ASSE.

Quel impact pour l'animation au milieu de terrain de l'ASSE ?

Repositionner un joueur comme Davitashvili ou Boakye dans l'axe du terrain aurait des répercussions immédiates sur le secteur de la création. Actuellement, Augustine Boakye et Jakob Breum s'imposent comme les deux meneurs de jeu préférentiels d'Ian Cathro (Davitashvili ayant suppléé Breum, blessé, lors du récent succès à Dijon).

Si l'un d'eux devait glisser d'un cran vers l'attaque, le staff stéphanois devrait relancer de nouvelles cartes dans le cœur du jeu.

Nadir El Jamali, De retour dans le groupe après près de six mois d'absence. Le jeune milieu offensif offre un profil prometteur. Toutefois, son manque d'entraînement et de rythme de compétition imposent une montée en puissance progressive avant de prétendre à une place de titulaire.

Adam Baalal, capable d'évoluer entre les lignes, le joueur marocain constitue une alternative crédible pour apporter de la fluidité et assumer des responsabilités dans la création. Présent dans le groupe depuis la fin de la saison dernière, le jeune joueur de l'ASSE connait les exigences et consignes d'Ian Cathro et pourrait être un titulaire potentiel en cas de repositionnement éphémère de Boakye ou Davitashvili.

Une gestion au millimètre pour aborder l'automne

Alors que l'ASSE vise les premiers rôles en Ligue 2 BKT, cette gestion d'effectif en flux tendu constitue un vrai test pour le management d'Ian Cathro. L'Écossais devra jongler entre la forme physique de ses deux titulaires indiscutables et le développement des jeunes pépites. La moindre blessure de Cardona ou de Ballo plongerait directement l'attaque stéphanoise dans une zone de turbulences.