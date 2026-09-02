Le mercato a fermé ses portes hier soir en France dans le sens des arrivées. Il n’est donc plus possible pour l’ASSE d’acheter de nouveaux joueurs. Si le marché reste ouvert dans certains pays et que les Verts peuvent encore être attaqués, aucun mouvement ne semble à prévoir. L’occasion de faire le bilan.

Ce mercato a probablement été le plus maîtrisé depuis l’arrivée de Kilmer Sports. Jusqu’à cette dernière journée qui laisse place à quelques interrogations.

Un deadline day assez calme

Lundi soir, l’ASSE bouclait le prêt payant (2.5 M€) avec option d’achat (25 M€) de Lucas Stassin à Séville. Officialisé hier, ce départ laissait penser à une arrivée imminente dans le secteur offensif. D’autant plus que Djylian N’Guessan était annoncé à Liverpool pour 7.5 M€ dans le même temps (un mouvement qui n’est pas encore officiel mais qui devait se conclure hier soir).

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Sauf que les choses ne se sont pas déroulées comme espéré par les supporters. En effet, aucun attaquant n’est venu renforcer le groupe d’Ian Cathro.

Un accord était pourtant en place avec un joueur la semaine dernière. Le dossier avait été anticipé mais semble être tombé à l’eau à l’approche de la clôture du marché des transferts. Le board stéphanois achève donc son été sans recrutement d’un véritable numéro 9, tout en laissant filer Lucas Stassin. Si la puissance offensive des Verts sur ce début de saison peut rassurer, l’hécatombe de blessures de la saison dernière peut légitimement inquiéter. Et si Ballo et/ou Cardona venaient à manquer des rencontres ? Les solutions de replis sont maigres.

En cas de manques évidents, Kilmer pourra toutefois rectifier le tir cet hiver. Comme cela a déjà été fait à plusieurs reprises par le passé.

Bilan du mercato estival 2026-2027

Départs :

Nadé : 1.5 M€ / Owusu : 250 k€ / Stassin : Prêt payant (2.5 M€) avec OA (25 M€) / Ekwah : Prêt payant (300 k€) avec OA (6 M€) / Annan : Prêt payant (125 k€) avec OA (1 M€) / Miladinovic : Prêt avec OA (montant exact inconnu) / Moueffek : Prêt avec OA (montant exact inconnu) / Gadegbeku : Prêt sec / Dodote : Prêt sec / Sahraoui : Prêt sec / Mayilla : libéré avec % / Touré : libéré avec % / Othman : libéré avec %. -> Pas officialisé, le départ de Djylian N'Guessan n'est pour le moment pas pris en compte.

C'est sûrement la grande satisfaction de ce mercato. L'ASSE a réussi à faire partir tous les joueurs qui n'entraient plus dans le projet. En vidant son loft et en trouvant une porte de sortie à Pierre Ekwah, les dirigeants ont réussi leur pari. Ils n'auront toutefois pas su récupérer un joli chèque sur Lucas Stassin et se contenteront de cette formule en prêt payant avec option d'achat.

Arrivées :

Sohaib Naïr : 1 M€ / Jakob Breum : 2.2 M€ / Mamour Ndiaye : 1 M€ / Áron Csongvai (Milieu) : 1 M€ / Lucas Lavallée (Gardien) : Montant inconnu / Thierno Ballo (Ailier gauche) : 3 M€ / Tamar Svetlin : 2.5 M€.

Dans le sens des arrivées, chaque élément recruté semble être en cohérence totale avec le projet de jeu. Les recrues ont pour le moment toutes un rendement satisfaisant sur le terrain. Des coups comme celui de Breum ou de Csongvai, pour des sommes relativement faibles, sont à saluer. Les supporters stéphanois regretteront cependant la non arrivée d'un attaquant hier ainsi, éventuellement, que l'absence de titulaire en puissance au poste de latéral gauche. Reste à savoir si cela sera préjudiciable ou non dans les prochaines semaines.