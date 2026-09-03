L'ASSE a clôturé son mercato mardi soir. Les Verts ont été très actifs sur le marché avec un dégraissage réussi et plusieurs jolis coups réalisés à l'étranger. Place maintenant au terrain avec l'objectif d'accéder à la Ligue 1. Après cet été mouvementé en coulisses, du changement a d'ailleurs lieu au sein de la cellule de recrutement avec un départ à signaler.

Kilmer a staffé l'ASSE à tous les niveaux depuis le rachat. La cellule de recrutement n'y a pas échappé et a été largement renforcée l'été dernier. Le coordinateur du recrutement, Alexandre Lousberg, est notamment épaulé par Uli Schier, Guillaume Leleu, Freddy Ferreira et un certain Pedro Ferreirinha. Cette équipe a été complétée il y a quelques mois par l'arrivée de Manuel Junco, ex recruteur pour Liverpool.

Pedro Ferreirinha quitte l'ASSE

Alors que le mercato vient de s'achever, l'équipe de recrutement en place au club va devoir s'adapter au départ d'un scout. En effet, Pedro Ferrerinha s'en va pour de nouveaux horizons. Il occupait le poste d'Emerging Scout Talent avec comme objectif de repérer des jeunes joueurs à travers l'Europe et l'Afrique. Après un an de loyaux services, le Portugais quitte donc le Forez.

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Le message posté par Pedro Ferreirinha sur sa page LinkedIn : "Fin août marque la fin de mon aventure à l'AS Saint-Étienne ! Je tiens à remercier tous les membres du club qui ont rendu cela possible ! L'ASSE compte des personnes formidables qui continueront à tout faire pour ramener le succès au club ! Ce fut un plaisir de travailler pour ce club mythique, avec des supporters exceptionnels et une histoire si riche ! Les supporters et la culture du club inspirent chacun à donner le meilleur de soi-même. Allez les Verts 💚💚💚 Je serai un supporter de plus à soutenir l'équipe depuis les tribunes !"

Bonne continuation à lui pour la suite de sa carrière.