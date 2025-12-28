Six mois après la descente en Ligue 2, la valeur marchande de l’ASSE connaît une nouvelle inflexion. Malgré une deuxième place au championnat, la mise à jour des estimations révèle un recul global de plus de quatre millions d’euros depuis l’été. Une évolution contrastée, marquée par la progression de plusieurs jeunes joueurs, mais aussi par la chute nette de trois cadres dont la saison interroge.

Au sortir de la relégation, l’effectif stéphanois affichait une valeur cumulée de 69 millions d’euros. En octobre, celle-ci avait déjà légèrement baissé à 68 millions, avant de s’établir désormais à 64,95 millions. Ce recul s’explique moins par une dynamique collective négative que par des ajustements individuels liés aux performances, au statut des joueurs et à leur exposition dans un championnat moins valorisant que la Ligue 1.

Stassin, Ekwah, Davitashvili : trois baisses lourdes de sens

Parmi les évolutions les plus significatives, trois joueurs concentrent à eux seuls une grande partie de la perte de valeur. Lucas Stassin reste le joueur le plus valorisé de l’effectif, mais sa cote passe de 18 millions d’euros en juin à 15 millions en décembre, soit une baisse de 3 millions. Une réévaluation notable pour un attaquant attendu comme un leader offensif et dont la production reste jugée irrégulière.

Même tendance pour Pierre Ekwah, dont la valeur chute de 7 à 3 millions d’euros en l’espace de six mois. La conséquence directe d'une situation qui semble aujourd'hui inextriquable. Le milieu défensif ne jouera plus pour les Verts et voit donc sa valuer presque divisée par deux parès 6 mois sans jouer.

Enfin, Zuriko Davitashvili perd 2 millions d’euros, passant de 10 à 8 millions. Son talent n’est pas remis en cause, mais son rendement et son impact sur la durée ont logiquement pesé dans l’évaluation. Plus que ses statistiques (9 buts et une passe décisive), c'est son irrégularité qui agace. Le Géorgien reste toutefois parmis les valeurs sûres côté stéphanois.

Duffus : la très bonne pioche du mercato de l'ASSE

Derrière ces trois joueurs, plusieurs autres stéphanois voient leur valeur reculer de manière plus modérée. Aïmen Moueffek perd 0,5 million, Dylan Batubinsika recule également de 0,5, tandis que Gautier Larsonneur, Yvann Maçon ou encore Maxime Bernauer enregistrent des baisses comprises entre 0,2 et 0,8 million d’euros. Derrière chaque situation, une réalité. Batubinsika qui ne joue plus et semble en attente d'un transfert cet hiver. Maçon qui effectue des piges sans toutefois s'installer durablement dans l'effectif ou encore Larsonneur, capitaine et pilier de l'équipe, qui perd en valeur du fait de la relégation en Ligue 2 et de performances qui restent en retrait, faut à une défense très perméable.

À l’inverse, cette mise à jour met en lumière la progression de profils plus jeunes ou plus récemment intégrés. Joshua Duffus est l’un des grands gagnants, avec une valeur qui grimpe de 0,4 à 3 millions d’euros, soit +2,6 millions depuis juin. L'Anglo-jamaïcain a apporté son insouciance, sa grinta et un allant qui ont convaincu les supporters. Sa valeur explose grâce à des statistiques de haut vol : 4 buts et 3 passes décisives en 380 minutes de jeu ! Rien que ça ! La cote du buteur de l'ASSE grimpe fort et les regards sont forcément tournés vers le jeune attaquant qui a encore la fin de saison pour faire valoir ses qualités et montrer à toute la Ligue 2 qu'il est peut-être le successeur d'un certain PEA...

Augustin Boakye progresse lui aussi fortement, passant de 2,5 à 4 millions, tandis que Dylian N’Guessan et Igor Miladinovic confirment une dynamique positive.

Une valeur toujours élevée malgré la Ligue 2

Malgré ce recul global, l’ASSE demeure l’un des effectifs les plus valorisés de Ligue 2. La deuxième place au championnat protège en partie la cote collective, mais cette évolution rappelle une réalité structurelle : la Ligue 2 reste un environnement moins porteur sur le plan financier, où seules les performances individuelles auréolées de statistiques solides, permettent de maintenir, voire d’augmenter, une valeur marchande élevée.

À l’approche du mercato hivernal, ces chiffres offrent un éclairage précieux sur les équilibres internes. Ils soulignent aussi un enjeu clair pour la suite de la saison : relancer ou exposer certains cadres sportivement afin de stabiliser la valeur de l’effectif, tout en continuant à faire émerger les jeunes profils capables d’incarner l’avenir sportif et économique du club.