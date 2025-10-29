Auteur d’un doublé et d’une passe décisive face à Pau, Joshua Duffus a profité de sa troisième titularisation pour rappeler qu’il pouvait être bien plus qu’un simple remplaçant à l’AS Saint-Étienne.

Longtemps resté dans l’ombre, Joshua Duffus a parfaitement saisi l’opportunité offerte par le staff stéphanois. Aligné d’entrée pour la troisième fois de la saison, l’attaquant jamaïcain a livré une prestation de haut niveau lors de la large victoire de l’ASSE contre Pau (6-0).

Impliqué sur trois des six buts, il a inscrit un doublé plein de réalisme et offert une passe décisive, démontrant toute son efficacité dans la surface. Ce match référence lui permet de porter son total à trois buts en Ligue 2, après celui inscrit contre Rodez lors de la deuxième journée.

Duffus, le travail avant tout

Ce succès n’est pas un hasard. Connu pour son abattage physique et son sens du collectif, Duffus n’a jamais ménagé ses efforts. En 72 minutes de jeu, il a touché 18 ballons, remporté 5 de ses 6 duels et créé 4 occasions franches. Des statistiques qui traduisent un engagement total et une présence constante dans les bons coups offensifs.

Sa générosité dans l’effort et son intelligence de placement ont parfaitement servi le jeu en mouvement voulu par l’entraîneur stéphanois. Plus qu’un simple buteur, le Jamaïcain a montré qu’il pouvait être un point d’appui précieux dans le système des Verts.

En après-match sur France Bleu Saint-Etienne, Joshua Duffus savourait ce retour en lumière tout en gardant les pieds sur terre : “C’est une bonne réaction. On devait réagir, surtout après la grosse défaite de samedi. Je pense qu’on a retrouvé le fil de ce qu’on voulait faire parce que les derniers matches ne nous ressemblaient pas du tout. Aujourd’hui, on a envoyé une bonne réponse en gagnant un match 6-0, ce qui est une très belle performance. On pense déjà au match de la fin de semaine.”

“Il fallait rester patient et continuer à travailler”

Sur sa longue période sans jouer, le buteur jamaïcain a tenu à souligner son état d’esprit exemplaire : “Il fallait tout simplement rester patient et continuer à travailler. Je me suis battu, j’ai pris le temps et j’ai saisi l’opportunité ce soir. Le plus important, c’est ma passe pour Irvin plus que mes buts, parce que ça nous a permis de tuer le match.”

Enfin, Duffus n’a pas manqué de rendre hommage au public de Geoffroy-Guichard : “Les supporters sont toujours derrière nous, c’est incroyable. Même la semaine dernière, malgré notre défaite, ils étaient plus de 2 000 à Annecy. C’est une grande chance de les avoir avec nous. Ce qu’on fait ce soir, mes deux buts et la victoire, c’est une belle récompense pour eux.”

Et de conclure avec ambition : “Il faut enchaîner dès samedi. Les grandes équipes sont celles qui continuent à performer match après match. Il faut attaquer la prochaine rencontre avec l’envie de gagner.”

Une concurrence relancée en attaque

Avec ce doublé, Joshua Duffus relance clairement la concurrence dans le secteur offensif. Son remplacement par Lucas Stassin à la 72e minute illustre la richesse du banc stéphanois et la confiance retrouvée d’un groupe qui semble enfin libéré. Si le Jamaïcain confirme ce niveau, il pourrait bien devenir l’une des belles surprises de la seconde partie de saison, et un atout majeur dans la course à la montée.