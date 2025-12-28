La phase aller de l'ASSE, épisode 2025-2026 est terminée. Un premier bilan pour savoir qui a tenu le cap et qui a déçu. Les tops et flops révèlent un groupe encore en construction, mais porté par quelques cadres solides.

L’ASSE boucle sa phase aller de Ligue 2 BKT avec une équipe contrastée. Six mois intenses. Un début intéressant, une suite plus irrégulière. Des certitudes fortes. Et quelques grosses déceptions. Eirik Horneland a dû jongler avec les absences. Le groupe a souvent manqué de stabilité. Pourtant, des tendances se sont dégagées.

L’attaque a connu un visage changeant. Le milieu a porté l’équipe. La défense, elle, a subi mais a tenu grâce à un homme. Cette première partie de saison offre un bilan clair : certains joueurs ont été à la hauteur, d’autres ont nettement déçu. Voici les tops et flops des Verts à mi-parcours.

Augustine Boakye, moteur offensif de l’ASSE

Augustine Boakye a été le leader naturel de l’attaque stéphanoise. Le Ghanéen signe six mois pleins, marqués par 3 buts et 5 passes décisives en 15 matchs. Quand il n’est pas là, ça se voit : les deux rencontres qu’il a manquées se sont soldées par deux défaites, contre le Red Star et Dunkerque.

Sa polyvalence a offert plusieurs options à Horneland, qui l’a utilisé à gauche, dans l’axe ou entre les lignes. Boakye est devenu indispensable dans l’animation offensive, par ses prises d’initiative et son influence dans le dernier tiers.

C’est simple : parmi les six attaquants du groupe, il est celui qui a le plus joué. Son impact dépasse les chiffres. Il dynamise, il crée, il accélère. Une vraie pièce maîtresse.

Mahmoud Jaber et Flo Tardieu imposent leur loi au milieu de l'ASSE

L’international israélien est la recrue la plus installée de cette demi-saison. Absent uniquement lors de la première journée à Laval, il a ensuite enchaîné toutes les rencontres. Titulaire 15 fois sur 16, il a déjà inscrit un but et délivré deux passes décisives.

Jaber est surtout devenu le moteur du milieu stéphanois. Il gratte, oriente, avance. Son activité permet aux Verts de maintenir un bloc cohérent et de mieux ressortir les ballons.

À ses côtés, un autre homme a rayonné : Florian Tardieu. Le métronome n’a raté que 11 minutes sur toute la phase aller. Avec quatre buts et deux passes décisives, il réalise sa meilleure demi-saison sous le maillot vert. Dans sa dernière année de contrat, il prouve encore qu’en Ligue 2, il est au niveau.

Mickaël Nadé, le taulier incontournable

Derrière, Mickaël Nadé a encore confirmé son statut de roc. Comme presque chaque saison, il démarre troisième dans la hiérarchie… et finit indiscutable. Il est le seul défenseur à avoir été titularisé lors de chaque match de la phase aller. Il n’a manqué que 63 minutes en dix-sept journées.

Dans une défense trop souvent privée de Lamba, Bernauer, Annan ou Ferreira, Nadé a tenu la maison verte. Solide, constant, propre dans ses interventions, il a été un repère précieux dans une ligne arrière pourtant instable. Une demi-saison honorable ponctuée par deux buts !

Stassin, Ferreira et Annan : des déceptions marquantes

À l’inverse, plusieurs joueurs de l'ASSE ont clairement déçu sur ces six premiers mois.

Lucas Stassin d’abord : le serial buteur de l’année 2025 n’a pas confirmé. Seulement 4 buts de août à décembre, loin de ses standards. Le transfert avorté cet été pèse encore. Le joueur n’a pas la tête à 100 %. Son avenir pourrait s’éclaircir – ou se débloquer – dès cet hiver.

Joao Ferreira n’a pas non plus répondu aux attentes. Arrivé avec un CV séduisant, le Portugais a multiplié les erreurs, parfois grossières, comme contre le Red Star ou Le Mans. Ses statistiques (un but, deux passes décisives) sont correctes, mais sa régularité inquiète.

Enfin, Ebenezer Annan n’a pas franchi le cap attendu. Très rapide et explosif, mais trop brouillon tactiquement. Ses alignements approximatifs ont coûté cher à Troyes et Annecy. Sa concurrence limitée maintient sa place… mais jusqu’au mercato d’hiver ?