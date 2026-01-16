À l’approche de la réception de Clermont à l’occasion de la 19e journée de Ligue 2, samedi à 20 h 55, le coach de l'ASSE, Eirik Horneland a répondu aux questions des médias en conférence de presse. Extraits.

Eirik Horneland (coach de l’ASSE) : “D'un point de vue offensif, on n'a pas de réel besoin pour ce mercato. Quand tous nos attaquants sont présents, on a vraiment beaucoup de possibilités. En revanche, au milieu de terrain, c'est peut-être là où on a des manques. On se rend compte que quand Mahmoud Jaber n'est pas là, on manque parfois de qualité au milieu de terrain. C'est aussi pour ça que le retour d'Aïmen Moueffek est important pour nous."

Horneland n'a rien demandé

Eirik Horneland (coach de l’ASSE) : “Je n'ai pas demandé pour rien. Je me concentre sur les joueurs qui sont là. C'est notre enjeu et notre objectif d'aller chercher cette promotion en Ligue 1, donc je me concentre vraiment sur ces joueurs. Il faut arriver à les remettre en forme, à ce qu'ils soient disponibles pour les rencontres. Et si le club veut venir renforcer un secteur du jeu, ce sera une bonne chose.

La grosse difficulté de ce mercato de janvier, c'est toujours de trouver des joueurs qui soient capables d'avoir du rythme, parce que ces joueurs sont très souvent importants pour leur équipe. On a peu de temps pour obtenir les résultats. C'est très difficile pour nous de recruter un joueur qui ne serait pas dans le rythme."

L'ASSE a ce qu'il faut pour son couloir gauche

Eirik Horneland (coach de l’ASSE) : “Je suis très heureux pour Makhloufi, qu'il ait eu la chance à Dunkerque. C'est un joueur qui a fait du très bon travail au centre de formation, qui aujourd'hui a la chance de trouver un club de Ligue 2 dans lequel il va pouvoir évoluer et grandir. Et concernant notre poste de latéral gauche, je suis confiant avec les joueurs que j'ai à ma disposition aujourd'hui : Ben Old et Ebenezer Annan."