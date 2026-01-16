L’ASSE retrouve le Chaudron à l’occasion d’une rencontre officielle pour la première fois en 2026. Ce samedi soir à 20 h 55, les Verts vont défier le Clermont Foot 63 lors de la 19e journée de Ligue 2. Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse afin d’évoquer la rencontre. Extraits.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Il y a eu des matchs très importants pour les jeunes joueurs comme El-Jamali, Paul Eymard, Luan Gadegbeku ou Kevin Pedro. Ils ont pu jouer quelques minutes, découvrir le niveau et c'est très important pour eux d'engrancher cette expérience. Je pense que la qualité de l'équipe est bonne. Notre plus grand défi sera leur disponibilité. J'espère qu'aujourd'hui, après leur retour, ils seront plus à même de répondre à ce qu'on leur demande et qu'ils seront capables de se donner à fond sur les matchs qui restent d'ici. la fin de la saison. Notre meilleur mercato à nous, ce sera d'enregistrer le retour des joueurs qui n'étaient pas disponibles.

Les signatures de Pedro et Eymard ? C'est une bonne nouvelle pour le club, pour l'entraîneur que je suis, mais aussi pour ses joueurs. Ils sont aujourd'hui dans un club où ils ont la place de pouvoir grandir et s'exprimer. Et ça ne s'arrête pas qu'à ces deux joueurs. Gadegbeku et El-Jamali aussi. Ils auront certainement un grand futur devant eux. Au quotidien, c'est vraiment très agréable de travailler avec eux.

Les Verts sur le bon chemin

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “De mon point de vue, le club était vraiment en train de construire une équipe intéressant avec un bon mélange entre l'âge des joueurs. Aujourd'hui, cette équipe a plutôt une moyenne d'âge basse, mais je vois beaucoup de joueurs intéressants avec un grand futur devant eux. S'ils continuent à grandir, s'ils restent concentrés et impliqués, ils sont à la bonne place."

Horneland met les joueurs devant leurs responsabilités à l'ASSE

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “On sait qu'on a plusieurs joueurs de très bonne qualité et qui ont l'ambition d'évoluer en Ligue 1. C'est normal, mais ils ont aussi participé à la relégation du club. C'est aussi normal qu'ils fassent partie de l'équipe qui nous remette à ce niveau.

Garder des joueurs qui veulent partir pour les mettre face à leurs responsabilités, possible dans le foot actuel ? C'est une question peut-être pour les propriétaires et les directeurs, pas pour le coach. C'est de l'ancienne école peut-être. Mais je suis un peu de l'ancienne école.

J'estime que quand on signe un contrat, il faut aller au bout de son terme. Je suis assez content d'avoir Lucas Stassin avec nous. Aujourd'hui, je n'ai pas d'informations sur le fait qu'il soit demandé par d'autres clubs. On verra ce qui se passe dans ce mois de janvier car on ne sait jamais. Mais de mon côté, je n'ai aucune information dans ce sens."