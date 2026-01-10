Eirik Horneland a livré son analyse après le match amical entre l’ASSE et Auxerre (1-1). À une semaine de la réception de Clermont, l’entraîneur stéphanois s’est montré satisfait du contenu proposé par son équipe, évoquant notamment un duel physique intéressant et le retour encourageant de Chico Lamba. Voici ses mots tirés du site officiel.

L’AS Saint-Étienne abordait ce rendez-vous amical avec l’envie de monter en puissance en 2026. Face à Auxerre, les Verts ont affiché de bonnes intentions dès l’entame avec du rythme et une ouverture du score rapide. Un début de match sérieux, conforme aux attentes du staff, même si certaines erreurs sont rapidement venues perturber la maîtrise stéphanoise. Ces imprécisions ont semé le doute par moments, sans pour autant remettre en cause le contenu global des 45 premières minutes, jugées correctes par Eirik Horneland.

La physionomie a changé après la pause. La seconde période s’est révélée plus équilibrée, sans qu’aucune des deux équipes ne parvienne à réellement prendre l’ascendant. Les conditions de jeu ont compliqué la tâche des joueurs, mais l’intensité est restée présente. Chaque équipe a tenté de faire la différence, sans succès. Un scénario logique pour une rencontre de préparation, disputée et engagée, où le résultat importait finalement moins que les enseignements collectifs.

Eirik Horneland analyse un duel physique intéressant

Au-delà du score, Eirik Horneland insiste sur l’utilité de ce match dans la préparation de son groupe. L’entraîneur des Verts souligne l’importance du temps de jeu accordé à de nombreux joueurs, notamment à ceux qui en avaient besoin pour retrouver du rythme. « Cette rencontre a permis de donner du temps de jeu à beaucoup de joueurs », a-t-il expliqué, satisfait de l’implication affichée par son effectif.

Le technicien norvégien retient surtout l’aspect physique de la rencontre. L’opposition proposée par Auxerre a permis de tester l’intensité et la capacité de l’équipe à répondre dans le duel. « Globalement, c’était un duel physique intéressant pour toute l’équipe », résume Horneland. Un point essentiel à une semaine d’un rendez-vous important face à Clermont, où l’engagement et la solidité seront des éléments clés.

Le retour prometteur de Chico Lamba

Individuellement, le match de Chico Lamba constitue l’une des satisfactions de la soirée. De retour après une période d’absence, le défenseur a livré une prestation convaincante. « Je suis très heureux de voir Chico Lamba de retour », confie Eirik Horneland, qui souligne l’investissement du joueur pour revenir rapidement à son meilleur niveau. Impliqué mentalement, Lamba a montré des signes très encourageants.

Après avoir disputé 30 minutes avec le groupe réserve le week-end précédent, cette nouvelle apparition avec les professionnels lui permet de retrouver progressivement le rythme et ses repères. « Il a montré son potentiel, son engagement, son attitude », insiste son entraîneur. Reste désormais à savoir s’il pourra postuler pour la réception de Clermont. Le staff médical évaluera son état dans les prochains jours, mais une chose est sûre : l'ASSE a besoin de Chico Lamba.