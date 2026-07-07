Le mercato de l'ASSE a enfin débuté avec déjà l'arrivée de premières recrues. Après Sohaib Naïr, les Verts ont officialisé Jakob Breum. Derrière ce recrutement se cache également un investissement financier dont le montant a été révélé par le Progrès.

Le recrutement de Jakob Breum n'est pas un pari improvisé. Depuis plusieurs mois, les dirigeants stéphanois multiplient les observations sur le marché nord-européen afin d'identifier des profils capables de s'intégrer rapidement au projet porté par Ian Cathro. À 22 ans, le Danois coche toutes les cases recherchées : jeune, polyvalent, créatif et doté d'une marge de progression importante.

La saison dernière, Breum s'est imposé comme l'un des joueurs les plus influents des Go Ahead Eagles. Utilisé principalement dans un rôle libre derrière l'attaquant, il a terminé l'exercice avec 11 buts et 5 passes décisives, tout en figurant parmi les meilleurs créateurs d'occasions d'Eredivisie. Plusieurs témoignages, dont celui de Maxence Rivera, décrivent un joueur capable "d'être partout sur le terrain" et de devenir rapidement le chef d'orchestre d'une équipe.

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L'ASSE a recruté malin...

Si l'ASSE n'a jamais communiqué le montant du transfert, Le Progrès révèle que l'opération avoisinerait 2,2 millions d'euros. Une somme qui semble logique, voire même en deçà de ce qui était avancé initialement, au vu du profil du joueur, de son âge et de ses performances.

Depuis son arrivée à la tête du club, KSV assume une politique claire : investir sur des joueurs en développement plutôt que sur des profils expérimentés en fin de carrière. Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili, Mahmoud Jaber ou Ben Old avaient déjà illustré cette philosophie. Jakob Breum s'inscrit pleinement dans cette continuité. Il s'agira toutefois d'équilibrer un effectif qui se rajeunit à chaque arrivée de recrue... La Ligue 2 reste un championnat au sein duquel l'expérience est précieuse.

Au total, les premiers investissements du mercato deviennent significatifs. Sohaib Naïr aurait coûté près d'un million d'euros, tandis que Mamour Ndiaye, attendu dans les prochains jours, représenterait lui aussi un transfert proche du million d'euros selon Le Progrès. En quelques jours seulement, les Verts auraient donc engagé plus de quatre millions d'euros sur le marché.

Le mercato est loin d'être terminé. Un ailier est encore recherché et plusieurs départs importants pourraient intervenir dans les prochaines semaines.