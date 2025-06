Formé à l’AS Saint-Étienne, Antoine Gauthier ne poursuivra pas l’aventure avec son club formateur. Le jeune milieu de terrain rebondit au Puy Foot 43, en National, avec la ferme intention de donner un nouvel élan à sa carrière. Le club du 43 a officiellement annoncé l'arrivée du jeune milieu de l'ASSE.

Comme nous vous l’avions annoncé, l’histoire entre Antoine Gauthier et l’ASSE s’achève cet été. Non conservé à l’issue de la saison, le joueur de 20 ans va tenter de franchir un nouveau cap au sein du club du Puy, voisin du Forez, évoluant en National, selon les informations de Foot Amateur.

Repéré très tôt et intégré à plusieurs reprises au groupe professionnel ces dernières saisons, Gauthier avait été testé par Laurent Batlles puis Olivier Dall’Oglio lors des préparations estivales. Malgré des performances encourageantes, notamment en matchs amicaux, il n’a jamais eu l’occasion de s’exprimer en compétition officielle avec l’équipe première.

Un pilier de la réserve de l'ASSE s’en va

C’est avec la réserve stéphanoise, engagée en National 3, que le milieu de terrain a récemment brillé. Il a notamment inscrit 4 buts lors de ses trois dernières apparitions, concluant la saison sur une note très positive et démontrant qu’il avait encore beaucoup à offrir.

Malgré ces signes prometteurs, l’ASSE a choisi de ne pas lui proposer de nouveau contrat. Une décision difficile à encaisser pour un joueur formé au club, qui rêvait de s’imposer en Vert. Mais le football est parfois cruel, et chaque fin marque aussi le début d’une nouvelle aventure.

Le Puy officialise l'arrivée d'Antoine Gauthier

En rejoignant Le Puy, Gauthier s’apprête à évoluer dans un championnat exigeant, propice à l’apprentissage et à la progression. Au sein d’un club structuré et ambitieux, il aura l’occasion de s’affirmer et de relancer sa trajectoire. À seulement 20 ans, tout reste possible. D’ailleurs, plusieurs anciens joueurs du Puy ont su se hisser vers les sphères professionnelles.

Le club ponot a communiqué sur cette arrivée : "Le Puy Foot 43 est heureux d’annoncer la signature d’Antoine Gauthier. En fin de contrat avec l’ASSE, le milieu de terrain rejoint l’effectif de Stéphane Dief en National.

Repéré dès ses 15 ans par le centre de formation de l’ASSE, Antoine Gauthier a gravi tous les échelons avec le maillot des Verts, jusqu’à intégrer le groupe professionnel en 2022. Avec les pros, il s’aguerri au haut niveau tout en évoluant régulièrement avec l’équipe réserve en National 3.

Technicien, passeur et réputé pour ses qualités d’organisation du jeu avec son pied gauche, le milieu de terrain de vingt ans a fait le choix du Puy-en-Velay pour la suite de sa carrière. Séduit par le projet de jeu du coach Stéphane Dief, il défendra désormais les couleurs du Puy Foot 43 en championnat de National.

L’ensemble du club lui souhaite la bienvenue en Haute-Loire !'