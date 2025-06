Portée par ses valeurs de solidarité et d’engagement, l’AS Saint-Etienne a remporté la 4e édition du Tournoi des Soignants. Ce dernier s'est disputé ce lundi 2 juin au Centre Sportif Robert-Herbin.

Le Centre Sportif Robert-Herbin a vibré ce lundi au rythme du football et de l’humanité. Douze équipes hospitalières, issues des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) et représentant fièrement les clubs de Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT, se sont retrouvées à Saint-Etienne. Il s'agissait d'une journée placée sous le signe du sport, de la solidarité et de la convivialité.

Une finale haletante et un sacre à domicile

Au terme d’un tournoi intensément disputé, l’équipe représentant l’AS Saint-Etienne a décroché le titre 2025. Le tout en s’imposant en finale contre celle du Angers SCO. La rencontre a tenu toutes ses promesses. Après une égalisation angevine dans les toutes dernières secondes du temps réglementaire (2-2), les Verts ont finalement fait la différence lors de la séance de tirs au but. Une consécration devant leur public, sous les yeux de François Clerc, parrain de l’événement et ancien joueur de l'ASSE qui a donné le coup d’envoi de la finale.

Une édition 2025 sous le signe de la solidarité

Organisé conjointement par la Ligue de Football Professionnel (LFP) et la Fédération Hospitalière de France (FHF), le Tournoi des Soignants 2025 a rassemblé des professionnels de santé venus de toute la France. Chacune des douze équipes participantes portait les couleurs d’un club professionnel de sa région.

Malgré une météo capricieuse, les participants ont répondu présents. Dans une ambiance conviviale et festive, les rencontres se sont enchaînés sur les installations mises à disposition par l’ASSE.

L’AS Saint-Etienne et le CHU de Saint-Étienne : un partenariat fort

La tenue de ce tournoi à Saint-Etienne revêtait une dimension particulière. Le Centre Sportif Robert-Herbin est situé à proximité immédiate du CHU de Saint-Étienne, partenaire historique du club. L’ASSE multiplie les initiatives solidaires en faveur des personnels soignants et des enfants hospitalisés. Ce tournoi s’inscrivait donc naturellement dans cette dynamique d’engagement.

Lionel Potillon, responsable RSE de l’AS Saint-Etienne, n’a pas manqué de saluer l’implication de toutes les équipes :

« Cette 4e édition du Tournoi des Soignants a été une réussite sur tous les plans. Malgré la météo capricieuse, l’énergie déployée par les équipes, leur esprit d’équipe et leur envie de partager un moment de sport et d’échange ont été admirables. Ce tournoi symbolise notre gratitude envers celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour notre santé. Un grand merci à tous les participants pour cette belle leçon de solidarité. »