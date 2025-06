Formé à l’ASSE, Antoine Gauthier ne sera pas conservé par le club. Il rebondit au Puy, en National, avec l’ambition de lancer enfin sa carrière.

Comme nous vous l'annoncions, l’histoire entre Antoine Gauthier et l’AS Saint-Étienne s’arrête ici. Non conservé à l’issue de la saison, le milieu de terrain de 20 ans va poursuivre sa progression au niveau National. Selon Foot Amateur, il s’apprête à rejoindre le club du Puy, voisin du Forez, pour un nouveau départ.

Repéré très jeune et régulièrement intégré au groupe professionnel ces dernières années, Gauthier a été testé par Laurent Batlles et Olivier Dall’Oglio lors de plusieurs préparations estivales. Malgré des prestations prometteuses, notamment en amical, il n’a jamais véritablement eu sa chance en match officiel avec l’équipe première.

Un cadre de la réserve quitte l'ASSE

C’est avec la réserve stéphanoise qu’il aura brillé ces derniers mois. Aligné en National 3, Gauthier a inscrit 4 buts lors de ses trois derniers matchs. Un finish tonitruant qui prouve que le jeune milieu a encore de belles choses à offrir.

Malgré cela, l’ASSE a décidé de ne pas lui proposer de nouveau contrat. Une décision difficile pour un joueur qui a grandi au club et qui rêvait de s’imposer en Vert. Mais le football est parfois impitoyable, et chaque fin peut être le début d’un nouveau chapitre.

Le Puy comme tremplin vers le haut niveau !

En s’engageant avec le Puy, Gauthier va évoluer en National, une division où la rigueur et l’intensité sont idéales pour s’aguerrir. Dans une structure ambitieuse et compétitive, il aura l’opportunité de s’imposer et de relancer sa carrière. À 20 ans, rien n’est perdu. Et dans le passé, plusieurs joueurs passés par le Puy ont su rebondir vers le monde professionnel.

Le Peuple Vert lui souhaite bon vent et espère le revoir, pourquoi pas un jour, fouler la pelouse de Geoffroy-Guichard.

