Deux jeunes, formés à l’ASSE, vont quitter le club à la fin de leur contrat professionnel. Un choix fort qui marque un tournant pour ces deux éléments de la réserve stéphanoise.

Le centre de formation de l’ASSE a vu passer de nombreux talents au fil des années. Parmi eux, Mathys Saban, attaquant vif et percutant, et Antoine Gauthier, milieu relayeur au pied gauche soyeux, incarnaient l’avenir du club. Intégrés au groupe professionnel à plusieurs reprises, les deux jeunes joueurs n’ont pas réussi à franchir le cap attendu.

Mathys Saban aura tout de même eu l’occasion de goûter au très haut niveau, avec 4 matchs disputés en Ligue 1 sous les ordres de Claude Puel, puis 3 apparitions en Ligue 2 dans la foulée de la relégation du club. Des statistiques modestes mais révélatrices de la confiance placée, un temps, dans ce profil explosif.

Antoine Gauthier, de son côté, a disputé 2 matchs de Ligue 2 avec le groupe professionnel, sans toutefois parvenir à s’imposer durablement. Régulièrement convoqué et participant à de nombreuses préparations, il a finalement évolué avec l’équipe réserve cette saison.

Une stratégie de renouvellement à l’ASSE

Le choix de ne pas prolonger les contrats de Mathys Saban et d’Antoine Gauthier s’inscrit dans une volonté claire de renouvèlement. Ces deux joueurs se sont entrainés régulièrement avec le groupe professionnel mais n'ont pas réussi à s'imposer durablement.

Cette décision illustre aussi la difficulté, pour les jeunes issus du centre de formation, de se faire une place dans une équipe qui vise des objectifs élevés et immédiats. Le niveau d’exigence du club pousse de plus en plus les jeunes à chercher du temps de jeu ailleurs, souvent en National ou Ligue 2, pour espérer rebondir et prouver leur valeur.

Quels débouchés pour Saban et Gauthier ?

Le départ des deux joueurs sera effectif au 30 juin 2025, à l’expiration de leur contrat professionnel. Pour l’instant, aucune officialisation de leur future destination n’a été faite. Cependant, plusieurs clubs suivraient leurs profils. Leurs performances régulières avec l’équipe réserve, notamment cette saison, ont attiré quelques regards attentifs.

Pour ces deux joueurs, l’objectif est désormais clair : trouver un projet où ils pourront enchaîner les matchs et s’épanouir pleinement dans le monde professionnel. Un nouveau départ qui, s’il est bien négocié, pourrait leur permettre de revenir plus forts dans les années à venir.