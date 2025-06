L'ASSE a décidé de ne pas convoquer six de ses jeunes joueurs pour la reprise de l'entraînement ce jeudi 18 juin. Une décision forte qui marque une nouvelle orientation dans la gestion de l'effectif professionnel.

Ce jeudi 18 juin, les regards étaient tournés vers L'Etrat, où les Verts retrouvaient le chemin de l'entraînement après plusieurs semaines de repos. Mais surprise : six joueurs n'étaient pas conviés à cette reprise. Parmi eux, Darling Bladi, Cheikh Fall, Meyvin Agesilas, Karim Cissé, Jibril Othman et Enzo Mayilla. Tous sont sous contrat avec l'ASSE, mais aucun ne figure dans les plans d'Eirik Horneland pour la saison à venir.

Darling Bladi, une saison pleine mais un avenir bouché

Le cas de Darling Bladi interpelle. Prêté à Bourg-en-Bresse (National 1) la saison dernière, l'arrière gauche a réalisé une saison pleine avec 26 matchs disputés sur 32 possibles. Une performance solide qui aurait pu lui ouvrir les portes de l'équipe première, surtout au regard des difficultés rencontrées à ce poste à l'ASSE. Pourtant, le club a fait le choix de l'écarter et de l'inviter à se trouver un nouveau point de chute, malgré deux années de contrat restantes. L'arrivée du jeune Lassana Traoré semble avoir scellé son sort dans le Forez.

Karim Cissé et Jibril Othman, des prêts peu concluants

Le milieu offensif Karim Cissé né en 2004, prêté à Annecy (Ligue 2), n'a pas su convaincre non plus. Avec seulement 12 apparitions sur 31 possibles, son bilan est jugé insuffisant. L'ASSE, qui ne souhaite pas prolonger l'aventure, l'invite également à envisager un départ, à un an de la fin de son contrat.

Même constat pour Jibril Othman, joueur de la même génération. Le jeune attaquant, ancien international U20 tunisien, sort d'un prêt en deuxième division belge du côté de Francs Borains. Malgré une bonne préparation l'été dernier (buteur face à Villarreal), il n'a pas su confirmer. Un seul but inscrit en 9 rencontres et un manque de régularité ont poussé le club à reconsidérer sa place dans le projet.

Mayilla, Agesilas, Fall : jeunes pros mais déjà en partance

Enzo Mayilla et Meyvin Agesilas, tous deux signés professionnels la saison dernière, ne sont pas non plus retenus. Le club envisage des prêts pour ces deux jeunes joueurs afin de leur offrir du temps de jeu ailleurs.

Enfin, Cheikh Fall, qui entame sa dernière année de contrat, ne sera pas retenu. Le joueur, venu de Guédiawaye, ne rentre plus dans les plans du nouveau coach. Un choix qui peut paraître surprenant, mais qui confirme la volonté de l'ASSE de clarifier sa stratégie sportive. Pourtant, le milieu polyvalent s'est entraîné régulièrement avec le groupe professionnel la saison dernière.

Des joueurs redirigés vers la réserve en attendant un départ

Tous ces joueurs, s'ils ne trouvent pas un nouveau club cet été, seront utilisés avec l'équipe réserve. Une solution transitoire, loin de leurs ambitions, mais qui leur permettra de rester en forme en attendant mieux. La priorité reste de trouver un nouveau défi pour chacun d'eux d'ici la fin du mercato.

À noter que Jules Mouton, Beres Owusu et Issiaka Toure étaient avec le groupe pro ce jeudi. Ils seront rejoints par Nadir El Jamali et Luan Gadegbeku qui ont vu leurs vacances être prolongées après leur match avec l'équipe de France U18.

Avec ces décisions, l'ASSE envoie un message clair : l'exigence est de mise, et seules les performances comptent. Une politique qui, espérons-le, permettra au club de bâtir un effectif plus compétitif pour la saison à venir.