Ce jeudi matin, l’ASSE a officiellement lancé sa préparation estivale. Sous les ordres de leur entraîneur Eirik Horneland, les Verts ont entamé la saison 2025-2026 sur les terrains du centre sportif Robert-Herbin.

Attendue à 10h, la séance d’entraînement des professionnels de l’ASSE a finalement débuté à 10h30, après une activation musculaire en salle (selon les tweets du club). Un petit groupe de supporters présents a pu observer à distance le tout premier discours de leur nouvel entraîneur, Eirik Horneland. Le technicien norvégien, arrivé avec une réputation solide, a pris le temps d’installer ses méthodes avec calme et pédagogie.

Les joueurs ont ensuite été divisés en petits groupes pour effectuer un échauffement dynamique avant de passer à des exercices de « toro » classiques. Pendant ce temps, les gardiens — sous la houlette de Jean-François Bédénik — ont suivi une préparation spécifique.

Reprise technique et premières absences notables

La suite de la matinée s’est déroulée sous le signe du travail technique. Par deux, les joueurs ont enchaîné les ateliers collectifs, démontrant déjà une belle intensité pour une reprise. Eirik Horneland semble vouloir rapidement imposer une exigence physique et tactique à son groupe.

Parmi les joueurs présents : Larsonneur, Touré, Maubleu, Traoré, Cornud, Bernauer, Cardona, Jules Mouton, Owusu, Fomba, Davitashvili, Tardieu, Bouchouari, Sissoko, Appiah, Miladinovic, Boakye. Une majorité de cadres déjà opérationnels, malgré quelques absences notables.

Lucas Stassin manquait à l’appel, tout comme Mickaël Nadé, en travail en salle. Aïmen Moueffek poursuit sa phase de réathlétisation et ne s’est pas entraîné avec le groupe. Quant à la nouvelle recrue Mahmoud Jaber, elle rejoindra le groupe lundi prochain selon les informations d'EVECT. Ben Old, Dylan Batubinsika avaient des jours supplémentaires après leurs matchs en sélection. Yvann Maçon dispute la Gold Cup et était logiquement absent.

Mercato ASSE : transitions en cours et fin de contrats

Côté mercato, la transition est également visible sur le terrain. Les joueurs en fin de contrat n’étaient pas présents : ni Ibrahima Wadji, ni Léo Pétrot, ni Louis Mouton. Ce dernier a d’ailleurs fait ses adieux officiels aux supporters la veille sur ses réseaux sociaux, confirmant un nouveau chapitre à venir dans sa carrière.

En revanche, bonne surprise avec la présence de Lassana Traoré, dont la participation à cette reprise pourrait indiquer une volonté du club de miser sur ses jeunes talents.

Cette reprise marque un tournant dans le projet de l’ASSE. Avec Horneland à sa tête et une base solide déjà au travail, les Verts entrent dans une phase de préparation cruciale pour une saison 2025-2026 qui s’annonce déterminante, en Ligue 1 comme dans la structuration du groupe.