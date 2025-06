La signature du premier contrat professionnel de Kevin Pedro jusqu'en 2028 avec l'ASSE (que nous vous dévoilions en exclusivité) confirme les espoirs placés en lui. Anciennement dirigé par Razik Nedder en réserve, le jeune défenseur continue de franchir les étapes avec ambition et rigueur.

Révélé sous les ordres de Razik Nedder en National 3, Kevin Pedro a su rapidement s’adapter aux exigences du football senior. Dans un système de jeu axé sur un pressing haut et une défense très proactive, ses qualités naturelles ont fait la différence. "Avoir un défenseur comme Kevin, c'est très précieux car il a cette capacité à prendre la profondeur", confie Nedder au site Poteaux-Carrés. Préférant les défenseurs véloces aux gabarits imposants mais plus lourds, l'ancien coach de la réserve stéphanoise met en avant la lecture de jeu et la mobilité de son ancien protégé.

Kevin Pedro, un défenseur moderne et polyvalent

La trajectoire de Kevin Pedro s'inscrit dans l'évolution du poste de défenseur central. Loin du stéréotype du stoppeur rigide, il conjugue vivacité, intelligence de placement et technicité. Des atouts longtemps contrebalancés par une certaine fragilité dans la relance. "Il avait cette tendance à perdre des ballons facilement dans la sortie de balle", explique Nedder. Un défaut qu'il a su corriger avec travail et application : "Kevin a passé un cap dans ce domaine-là, ce sont des choses qu'il a réussi à gommer complètement".

Avec sa capacité à déborder dans les couloirs, Kevin Pedro présente aussi des qualités d’arrière latéral. Une polyvalence saluée et développée dans son parcours de formation. "Il peut jouer dans une défense à trois ou latéral droit. Il a bien développé ça", assure Nedder. Un profil complet qui déjoue les préjugés physiques du poste : "J'ai croisé beaucoup de coachs pour qui c'est rédhibitoire pour un défenseur central de faire moins d'1m85. Kev, ce ne sera pas le cas."

Une saison charnière pour Kevin Pedro à l'ASSE

En signant jusqu'en 2028, Kevin Pedro entre dans une nouvelle dimension. Son objectif est clair : intégrer durablement le groupe professionnel et grappiller du temps de jeu en Ligue 2. "Aujourd'hui, je pense que la volonté, c'est qu'il soit une option sérieuse au poste de latéral droit. Kévin aura le niveau de jouer et d'avoir du temps de jeu en Ligue 2. C'est un grand garçon dans sa tête, c'est carré, il sait où il veut aller", décrit Nedder, confiant. L'ancien technicien stéphanois insiste sur l'importance d'enchaîner les matchs à haut niveau et de s'entraîner quotidiennement avec les pros.

Avec des qualités affirmées et une marge de progression évidente, Kevin Pedro pourrait rapidement devenir une option sérieuse dans le couloir droit ou en charnière. L'ASSE tient peut-être l'une de ses prochaines valeurs sûres.