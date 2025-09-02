À quelques heures de la clôture du mercato, le dossier Pierre Ekwah a continué d’agiter l’AS Saint-Étienne. Levante, intéressé par le milieu français, a vu ses deux propositions rejetées par les dirigeants de l'ASSE.

Depuis plusieurs semaines, le club espagnol de Levante a réellement tenté de recruter Pierre Ekwah. Selon nos informations, une première offre a été transmise ce week-end sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat fixée à 6,5 M€. Une proposition qui a été déclinée par les dirigeants de l'ASSE.

Levante s’est heurté à un mur

Les Espagnols sont revenus à la charge avec une proposition plus ambitieuse ce lundi : toujours avec un prêt payant avoisinant les 500k€ avec une option d'achat de 7 M€. Une somme qui témoigne de l’intérêt réel de Levante pour l’ancien joueur de Sunderland et de Chelsea. Mais là encore, la direction stéphanoise a opposé un refus catégorique. Un choix incompréhensible pour le joueur. Financièrement, l'ASSE n'aurait pas été lésé.

Une question de principe pour Ekwah ?

L'ASSE pouvait accepter une offre qui aurait permis de s'éviter bien des problèmes. Une offre relativement inespérée qui permettait d'effacer potentiellement la somme investie en juin dernier sur Pierre Ekwah.

Mais ce double rejet a tout d’une décision de principe. Pour l’ASSE, céder Ekwah dans les dernières heures du marché serait un aveu de faiblesse, alors que le joueur a refusé de regagner l’entraînement depuis la reprise.

Le club semble souhaiter rappeler son autorité en restant ferme : Ekwah est sous contrat et doit l’honorer. Mais ce choix pourrait avoir des conséquences négatives.

Vers un clash inévitable pour l'ASSE ?

Ekwah, recruté définitivement cet été pour 6 M€, reste l’un des milieux les plus talentueux de l’effectif. Mais sa volonté de quitter le Forez est claire, et les tensions accumulées fragilisent la relation avec le club.

Si aucune issue n’est trouvée, l’ASSE s’expose à un bras de fer prolongé, avec un joueur frustré et une situation sportive difficile à gérer pour Eirik Horneland.

À l’heure actuelle, le dossier Ekwah reste bloqué. Reste à savoir si les Verts auront les moyens d’apaiser la crise, ou si l’histoire s’achemine vers un clash inévitable. Pour l'heure, le retour du joueur n'est pas pour tout de suite...