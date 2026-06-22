À neuf jours de la reprise de l'entraînement fixée au 1er juillet, le mercato de l'ASSE est poussif. Si aucune recrue n'a encore été officialisée, les dirigeants stéphanois avancent sur plusieurs dossiers prioritaires. Entre recherche d'un défenseur central, d'un gardien, d'un milieu de terrain et surtout d'un buteur, les Verts préparent une profonde restructuration de leur effectif avec une idée forte : apporter du sang neuf et insuffler un nouvel état d'esprit au groupe.

L'ASSE aborde cette intersaison avec la volonté de tourner la page de deux saisons particulièrement éprouvantes. La relégation puis l'échec dans la course à la remontée ont laissé des traces. Les dirigeants estiment aujourd'hui qu'une partie de l'effectif est arrivée au bout d'un cycle. Au-delà des qualités sportives, le recrutement s'oriente donc vers des profils capables d'apporter une énergie nouvelle et une adhésion totale au projet stéphanois.

Mercato ASSE : Sohaib Nair en pole position

Parmi les dossiers les plus avancés figure celui de Sohaib Nair. Le défenseur central de Guingamp plaît beaucoup à la cellule de recrutement stéphanoise. À seulement un an de la fin de son contrat, le joueur représente une opportunité intéressante sur le marché.

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Selon nos informations, le principal intéressé se montre particulièrement enthousiaste à l'idée de rejoindre l'ASSE. Un élément qui pourrait faciliter les discussions entre les différentes parties. Du côté de Guingamp, la situation contractuelle du joueur pousse naturellement à la réflexion. Le club breton sait qu'un départ cet été permettrait de récupérer une indemnité de transfert, là où un statu quo pourrait conduire à un départ libre dans un an.

Le défenseur pourrait ainsi devenir la première recrue stéphanoise de l'été. Un renfort attendu dans un secteur où la concurrence devra être renforcées pour répondre aux ambitions du club.

Gardien, milieu : les chantiers avancent

Le départ de Brice Maubleu a également rebattu les cartes au poste de gardien de but. La recherche d'un nouveau portier constitue aujourd'hui l'une des priorités du mercato stéphanois.

Les discussions progressent concernant un profil appelé à occuper un rôle de numéro 1 ou de numéro 1 bis. Une chose semble certaine : Gautier Larsonneur ne bénéficiera plus du même confort que la saison passée. Les prestations du gardien n'ont pas totalement convaincu les décideurs stéphanois qui souhaitent instaurer une concurrence forte à ce poste stratégique.

Au milieu de terrain, l'arrivée d'un joueur capable d'évoluer dans un registre box-to-box est également prévue. Le dossier est activement travaillé et devrait aboutir avant la fin du mercato.

Dans le même temps, plusieurs départs se dessinent. Florian Tardieu ne poursuivra pas l'aventure dans le Forez. Le milieu de terrain attend notamment un signe de Montpellier (en situation instable à cause de la possible vente). Un retour dans le Sud, sa région d'origine, constitue aujourd'hui sa priorité. Dennis Appiah, lui aussi, ne devrait pas revenir dans les plans du club.

Le dossier Stassin au cœur des priorités

Le secteur offensif concentre toutefois une grande partie des attentions. L'ASSE recherche activement un buteur appelé à prendre la succession de Lucas Stassin. Le départ de l'attaquant belge semble désormais inscrit dans les plans du club. Aucun nom n'a encore filtré pour sa succession mais le club prend des renseignements sur de nombreux profils.

Aussi, Djylian N'Guessan. Un départ apparaît aujourd'hui comme la solution privilégiée par l'ensemble des parties. L'Eintracht Francfort se montre particulièrement insistant ces dernières semaines et pourrait rapidement prendre une longueur d'avance dans ce dossier. En parallèle, l'international estonien, Marten Chris Paalberg, arrivé en janvier dernier, devrait intégrer durablement le groupe professionnel en qualité de troisième attaquant la saison prochaine derrière Joshua Duffus et le remplaçant de Lucas Stassin.

Enfin, Le nouveau staff souhaite profiter de la préparation estivale pour observer de nombreux joueurs et évaluer précisément les rôles que chacun pourra occuper dans l'effectif. Cette volonté explique également le calme relatif qui pourrait entourer certains dossiers de départ au cours des premières semaines du mercato. Les dirigeants veulent prendre le temps nécessaire avant de trancher définitivement sur plusieurs situations individuelles.

À Saint-Étienne, le mercato ne se résume donc pas à une simple reconstruction sportive. Le club veut recruter des joueurs capables d'adhérer pleinement aux exigences du maillot vert. Après les désillusions des deux dernières saisons, l'ASSE cherche autant des qualités footballistiques que des personnalités prêtes à apporter ce supplément d'âme qui a parfois manqué au groupe dans les moments décisifs de la dernière campagne.