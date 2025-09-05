C’est désormais officiel : Benjamin Bouchouari quitte l’ASSE pour rejoindre Trabzonspor. Un transfert qui rapporte gros aux Verts et ouvre un nouveau chapitre pour le milieu marocain.

L’AS Saint-Étienne a officialisé ce jourle transfert de Benjamin Bouchouari à Trabzonspor, club de Süper Lig turque. Le milieu de terrain de 23 ans s’est engagé après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale. Le montant de la transaction atteint 4 millions d’euros fixés, auxquels s’ajoute 1 million d’euros de bonus, selon Foot Mercato.

Pour l’ASSE, cette vente représente une excellente opération financière, surtout dans un contexte budgétaire contraint. Recruté pour un montant modique en provenance du Roda JC en 2022, Bouchouari aura apporté sportivement tout en conservant une forte valeur marchande. Un modèle de rentabilité.

Le parcours de Bouchouari à l'ASSE

En 95 matchs disputés sous le maillot vert, Benjamin Bouchouari s’est imposé comme un élément important de l’entrejeu stéphanois. Sa qualité technique et sa vision du jeu ont marqué les supporters, même si des blessures, notamment au dos, ont freiné sa progression ces derniers mois.

Apprécié dans le vestiaire et respecté sur le terrain, il laisse l’image d’un joueur talentueux mais trop peu décisif. Ce départ signe la fin d’un cycle pour le Marocain comme pour le club.

Un nouveau défi ambitieux ?

En rejoignant Trabzonspor, club régulièrement engagé en compétitions européennes, Bouchouari franchit une étape importante dans sa jeune carrière. À 23 ans, il va découvrir un nouveau championnat, une autre culture du football et un environnement où l’exigence est permanente.

Le challenge sportif est de taille, mais aussi stimulant pour un joueur dont les objectifs personnels incluent une place de choix dans la sélection nationale du Maroc.

Pour l'ASSE, reste désormais à savoir si les dirigeants activeront la piste d’un joker pour compenser cette perte au milieu. Enzo Bardeli est dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. À suivre…

L'AS Saint-Etienne communique

Communiqué de Trabzonspor :

Kamuoyuna Duyuru Profesyonel futbolcu Benjamin Bouchouari’nin, kulübümüze kesin transferi konusunda AS Saint Etienne Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/W2lkeE3vpA — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 5, 2025

Communiqué de l'ASSE