Alors que l’AS Saint-Étienne espérait sceller la signature du premier contrat professionnel de Paul Eymard, les discussions sont au point mort. Courtisé par plusieurs clubs européens, le jeune international français n’a pas été convoqué pour le match amical face à Cagliari, ni pour la rencontre de la réserve ce week-end. Il est désormais écarté par l’ASSE

Paul Eymard, considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs du centre de formation stéphanois, traverse une zone de turbulences. Révélé au grand public lors de l’Euro U17 avec les Bleuets, le milieu offensif de la génération 2008 a suscité l’intérêt de nombreux recruteurs à l’étranger. Malgré une intégration au groupe professionnel durant la préparation estivale, aucun accord n’a encore été trouvé pour la signature de son premier contrat professionnel.

Lié à l’ASSE par un contrat aspirant jusqu’en juin 2026, Eymard reste en position d’attente. Les négociations avec le club sont au point mort, ce qui commence à irriter les dirigeants. Selon Loïc Tanzi, le joueur a été écarté de l’effectif professionnel ainsi que du groupe de la réserve, un choix significatif qui traduit un malaise croissant.

Des grands clubs européens à l’affût

Le jeune talent n’est pas passé inaperçu à l’étranger. L’Inter Milan aurait intensifié ses échanges avec l’entourage du joueur, tandis que d’autres formations européennes surveillent attentivement l’évolution de la situation. L’Euro U17 a servi de vitrine pour Eymard, dont les qualités techniques et la maturité de jeu attirent les convoitises.

Face à cette concurrence, l’ASSE se retrouve dans une position délicate : le club souhaite conserver son joyau, mais peine à convaincre le joueur de s’inscrire dans son projet. Le manque de garanties sur son avenir sportif pourrait pousser Eymard à se tourner vers d’autres horizons, au grand dam du club forézien.

Un signal fort envoyé par la direction de l’ASSE

La mise à l’écart de Paul Eymard du groupe pro envoie un message clair : la direction de l’ASSE ne compte pas céder sous pression. Mais cette décision pourrait aggraver les tensions et éloigner davantage le joueur de son club formateur. Un départ avant même d’avoir foulé les pelouses de Ligue 2 sous le maillot vert semble désormais plausible.

Cette situation interroge sur la politique de valorisation des jeunes talents au sein du club, pourtant mis en avant ces derniers mois avec des profils comme Nadir El Jamali ou Luan Gadegbeku. Si le dossier Eymard tourne court, il laisserait un goût amer et soulignerait les limites d’un modèle en quête d’équilibre entre ambition sportive et gestion des pépites du centre.

Alors que l’ASSE retrouve la Ligue 2, elle risque déjà de perdre l’un de ses plus grands espoirs. Et dans ce bras de fer, le temps ne joue plus en sa faveur.