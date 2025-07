Alors que Trabzonspor semblait proche de boucler l’arrivée de Benjamin Bouchouari, un retournement de situation relance totalement le dossier. Un club français s’est invité dans la course.

Trabzonspor toujours en course… mais freiné

Depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain Benjamin Bouchouari est annoncé sur le départ. À un an de la fin de son contrat, l’international marocain (23 ans) ne manque pas de prétendants. Trabzonspor, club ambitieux de Süper Lig, s’était positionné très tôt sur le joueur stéphanois, allant même jusqu’à formuler une offre de 3 millions d’euros. Une proposition toutefois refusée par l’ASSE, jugée insuffisante.

Zeyyat Kafkas, vice-président de Trabzonspor, avait pourtant affiché un certain optimisme dans les colonnes de Sabah Spor : « Bouchouari et Puartes sont sur le tapis depuis 15 jours. Nous avons fait des progrès significatifs. Je pense que nous aurons réglé ce problème d'ici quelques jours. »

Mais les derniers échanges sont à l’arrêt. Et pour cause : une nouvelle piste aurait tout changé.

Un grand club français entre dans la danse

Selon les informations de Foot Mercato, un club de Ligue 1 s’est manifesté ces dernières heures pour tenter de recruter Benjamin Bouchouari. L’identité de ce prétendant n’a pas filtré, mais son poids sur le marché pourrait faire pencher la balance. L’offre turque, toujours sur la table, est désormais concurrencée, et le joueur comme le club stéphanois temporisent.

Avec 26 matchs disputés la saison dernière, Bouchouari a su prouver sa régularité et son potentiel. Son profil – capable de dynamiser l’entrejeu, de casser les lignes et de se projeter – attire logiquement des formations ambitieuses. La perspective de rester en France, dans un projet de Ligue 1, pourrait séduire l’ancien joueur de Roda.

L’ASSE attentive à une possible pour Bouchouari

En interne, Eirik Horneland et ses dirigeants rester vigilants. Un départ de Bouchouari laisserait un vide dans le cœur du jeu. Le club aurait d’ailleurs déjà identifié un milieu offensif susceptible de renforcer l’effectif si l’international marocain venait à s’en aller. Le feuilleton Bouchouari devrait connaître son épilogue dans les prochains jours. Mais la donne a changé : Trabzonspor n’est plus seul sur le coup, et l’ASSE espère tirer le meilleur de cette nouvelle concurrence.

Source : Foot Mercato