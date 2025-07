Ce vendredi soir, l’ASSE s’apprête à disputer une nouvelle rencontre de pré-saison estivale par un duel face au Paris FC. Les hommes d’Eirik Horneland disputeront leur quatrième et avant-dernier match de préparation. Voici le groupe.

Il y a une semaine, les Verts avaient connu leur première défaite de la pré-saison. Opposés au Servette Genève, ils avaient pourtant montré de belles choses avec leur onze type, menant grâce à un but d’Irvin Cardona avant la pause. Mais la dernière demi-heure avait été fatale, avec trois buts encaissés et une réduction du score tardive signée Augustine Boakye à la 87ᵉ minute (2-3).

Une défaite qui a eu lieu après une première mi-temps encourageante pour l’ASSE qui a dominé une équipe qui s’apprêtait à faire ses débuts dans les tours de qualification pour la Ligue des Champions. En seconde mi-temps, les Suisses ont su renverser la donne en profitant des rotations d’effectif.

Face au Paris FC, l’ASSE aura l’occasion de continuer à monter en puissance à deux semaines de la reprise officielle. Contre une formation ambitieuse en Ligue 1, Horneland prévoit certainement de donner davantage de temps de jeu à ses cadres pour peaufiner les automatismes et l’état physique du groupe.

Un groupe qui s’annonce plus restreint afin de ne conserver que les joueurs qui seront ou qui auront une chance d’être à Laval, le 9 août. Certains jeunes comme Nadir El Jamali ont fait bonne impression et peuvent espérer débuter la saison au sein du groupe professionnel.

L’ASSE aura aussi l’occasion de faire grappiller du temps de jeu à certains joueurs. Arrivé début juillet, Chico Lamba doit rapidement s’intégrer et peaufiner son association avec Maxime Bernauer. Aïmen Moueffek doit aussi gagner des minutes pour espérer être prêt le plus tôt possible après une préparation adaptée. Les Verts ne pourront pas compter sur le retour de Lucas Stassin, Benjamin Bouchouari, Dylan Batubinsika, Yvann Maçon, Lamine Fomba, Brice Maubleu et Djylian Nguessan. Axel Dodote et Jules Mouton ont retrouvé leur place en réserve !

Le groupe pour ASSE-Paris FC

Gardiens : Larsonneur, Delacroix.

Défenseurs : Lamba, Bernauer, Nadé, Owusu, Appiah, Traoré, Makhloufi.

Milieux de terrain : Jaber, Tardieu, Moueffek, Eymard, Miladinovic, Gadegbeku.

Attaquants : Cardona, Old, Davitashvili, Boakye, El Jamali.