Relégué en Ligue 2 avec l’AS Saint-Étienne, Dylan Batubinsika pourrait être l’un des premiers cadres à quitter le club cet été. Le Panathinaikos aurait déjà manifesté un intérêt concret pour le défenseur congolais. Depuis, d’autres clubs sont arrivés sur le dossier

L’avenir de Batubinsika semble s’inscrire loin du Forez. Comme plusieurs de ses coéquipiers, le défenseur international devrait faire ses valises dans les semaines à venir. Marqué par une saison difficile sur les plans personnel et collectif, il n’a jamais réellement tourné la page après une agression subie par un supporter à l’issue du match face à Nice. Malgré un but inscrit contre Toulouse, la cassure paraît définitive et son départ semble inéluctable.

Plusieurs clubs sur les rangs

Le club grec, engagé dans les tours préliminaires de la Ligue des champions, voit en Batubinsika un renfort d’expérience pour consolider sa défense centrale. Âgé de 28 ans et encore sous contrat avec l’ASSE jusqu’en 2026, l’ancien joueur du PSG, passé notamment par le Maccabi Haïfa et le Royal Antwerp, possède un solide bagage européen. Recruté l’été dernier, il a disputé 25 matchs cette saison avec les Verts.

Des échanges auraient déjà eu lieu entre le Panathinaikos et l’entourage du joueur. Le club grec souhaite recruter un défenseur central expérimenté et financièrement abordable. Estimé à environ 1,5 million d’euros, Batubinsika représente une cible accessible pour une équipe ambitieuse sur la scène européenne.

Une opération stratégique pour l’ASSE lors du mercato

Côté stéphanois, ce transfert s’inscrirait dans une volonté de restructurer l’effectif et de réduire la masse salariale. L’entraîneur, Eirik Horneland, ne devrait pas s’opposer à un départ du défenseur, qui apparaît comme inévitable. Encore faut-il qu’une offre officielle soit déposée.

Selon Footmercato, le joueur serait clairement sur le départ, avec une volonté commune entre le club et son entourage de tourner la page. En plus du Panathinaikos, d’autres clubs, y compris du Moyen-Orient, surveilleraient de près le dossier. Ce possible transfert pourrait bien ouvrir le bal d’un mercato estival qui s’annonce mouvementé pour les Verts.

2 nouveaux clubs entrent dans la danse

Selon les informations de RDC_News, Eyüpspor et l’AEK Athènes auraient fait une offre à l’ASSE pour récupérer Dylan Batubinsika. Le défenseur arrivé en juillet 2023 semble désormais plus proche que jamais d’un départ lors du mercato.