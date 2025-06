Plusieurs départs sont attendus à l’ASSE. Le grand chantier de l’été est déjà connu pour Kilmer Sports. Avec 77 buts encaissés en Ligue 1, le club va repenser sa défense lors du mercato estival. Si Maxime Bernauer a été conservé, il ne devrait pas retrouver Mickaël Nadé à la reprise du championnat de Ligue 2.

L’ASSE va connaître plusieurs départs du côté de sa défense. Anthony Briançon a d’ores et déjà officialisé la fin de son aventure Verte après 3 saisons. L’ancien Nîmois n’a quasiment pas joué lors de l’exercice 2024-2025 et cherche désormais un nouveau point de chute.

Dylan Batubinsika est ciblé par le Panathinaïkos et plusieurs clubs du Moyen-Orient. L’international congolais devrait également voir son aventure à l’ASSE se terminer. Sa 2ᵉ saison dans la Loire a été bien plus délicate pour lui, entre des performances en dessous des attentes et une agression subie après le match face à Nice.

Léo Pétrot serait également partant. En fin de contrat à la fin du mois, il ne devrait pas prolonger l’aventure dans le Forez. L’ancien joueur d’Andrézieux va, comme Anthony Briançon, quitter librement le club stéphanois.

La situation d’Yvann Maçon est aussi en suspens. Écarté du groupe lors des dernières journées de Ligue 1, il est censé avoir prolongé son contrat en septembre dernier. L’ASSE n’a cependant jamais officialisé cela.

Nadé devrait partir lors du mercato

Prolongé tardivement en juillet 2024, Mickaël Nadé s’était inscrit sur la durée avec l’ASSE. Un an après, la relégation lui donne des envies d’ailleurs. Un départ du joueur formé au club est envisageable. Selon Le Progrès, plusieurs clubs de Championship sont intéressés par l’ancien défenseur de QRM.

Le chantier s’annonce donc mouvementé pour le mercato d’été concernant la défense stéphanoise. Eirik Horneland s’apprête à retrouver un groupe la semaine prochaine où seul Maxime Bernauer devrait se présenter comme un titulaire en défense au mois d’août.