Alors que la reprise de l’entraînement a lieu ce jeudi 19 juin, l’AS Saint-Étienne entame une refonte en profondeur de son effectif. Entre fins de contrat, départs annoncés et grosses ventes attendues, l’été s’annonce agité pour l'ASSE.

La relégation en Ligue 2 BKT n’a pas fini de secouer l’ASSE. Ce jeudi matin, au Centre sportif Robert-Herbin, de nombreux absents marquent déjà les premiers contours d’un mercato agité. Sept joueurs en fin de contrat ne prendront pas part à la reprise : Anthony Briançon, Yunis Abdelhamid, Louis Mouton, Léo Pétrot, Antoine Gauthier, Ibrahima Wadji et Boubacar Fall. Un premier signal d’un vestiaire en mutation.

Défense : un renouvellement massif attendu

Le secteur défensif, point faible criant de la saison dernière (77 buts encaissés), sera au cœur du grand ménage. Pierre Cornud négocie son retour au Maccabi Haïfa, tandis que Dennis Appiah et Yvann Maçon pourraient être poussés vers la sortie par l'ASSE !

Même logique pour Mickaël Nadé et Dylan Batubinsika, qui souhaitent changer d’air. Résultat : entre cinq et sept recrues sont attendues rien que pour la défense, aussi bien dans l’axe que sur les côtés. Un chantier prioritaire pour Eirik Horneland et les dirigeants de Kilmer Sports Ventures.

ASSE : Des incertitudes au milieu et une attaque sous pression

Au milieu, la situation contractuelle de Benjamin Bouchouari (fin de contrat en 2026) devra être clarifiée. Lamine Fomba est quant à lui poussé à quitter l'ASSE.

Devant, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili sont les deux actifs majeurs sur le marché. Le premier, auteur de 12 buts et 5 passes décisives en Ligue 1, est estimé à 20 M€ par le club. Le second, international géorgien, pourrait rapporter entre 15 et 20 M€. Des attentes hautes fixées par KSV qui a les moyens de se le permettre. Deux ventes qui permettraient à l’ASSE d’investir massivement sans se mettre en danger.

Mercato : Premiers visages et ambition renouvelée

Du côté des arrivées, Maxime Bernauer et Irvin Cardona ont vu leur option d’achat levée. Le milieu Mahmoud Jaber, premier renfort est déjà dans le groupe. Ces profils symbolisent le projet porté par Horneland : intensité, verticalité, et relance du collectif.

Mais les promesses ne suffiront pas. Après la débâcle sportive, les dirigeants stéphanois sont attendus au tournant, tout comme leur capacité à tenir les engagements pris devant les supporters. La révolution verte ne fait que commencer.

Source : L'Equipe