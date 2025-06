La saison de l'ASSE débute aujourd'hui, au Centre sportif Robert-Herbin. La reprise a été minutieusement préparée par Eirik Horneland, revenu dès début juin dans le Forez, et va s'effectuer avec un groupe assez resserré, mais qui va progressivement s'étoffer. Sept semaines d'entraînement, cinq match amicaux, deux stages : l'objectif sera de faire monter en puissance physiquement un effectif qui a parfois souffert d'un style de jeu très énergivore.

Le Centre sportif Robert-Herbin a connu quelques travaux depuis la fin de saison. Que ce soit dans le bâtiment des professionnels ou bien dans celui de la formation, un rafraîchissement / des réaménagements ont été effectués. L'idée à terme est également d'avoir une salle de musculation plus grande et fonctionnelle, par exemple.

Un groupe pas au complet ce jeudi matin

Une vingtaine de joueurs environ est attendue aujourd'hui à 10h pour la reprise de l'entraînement. Parmi les absents, on retrouve notamment les internationaux Dylan Batubinsika (République démocratique du Congo), Ben Old (Nouvelle-Zélande) et Yvann Maçon (Guadeloupe, actuellement en sélection). Les néo-professionnels Nadir El Jamali et Luan Gadegbeku (France U18) ainsi que Djylian N'Guessan (France U17), bénéficient eux aussi de jours de vacances supplémentaires. Enfin, Aïmen Moueffek ne reprendra le chemin de l'entraînement que d'ici quelques jours.

Le groupe présent ce matin sera donc composé de cadres tels que Larsonneur, Bernauer, Tardieu ou encore Cardona. Les joueurs potentiellement sur le départ (Stassin, Nadé, etc) vont respecter leur contrat et sont donc logiquement attendus aujourd'hui également.

Quelques jeunes joueurs vont aussi tenter de tirer leur épingle du jeu durant les prochaines semaines. Beres Owusu, Jules Mouton et Lassana Traoré ont été convoqués et seront donc présents ce jeudi. Le premier cité, prêté à Quevilly-Rouen, est le seul retour de prêt sur qui le club semble réellement miser. Les autres éléments prêtés cette saison, ainsi que plusieurs joueurs majeurs du groupe N3, devraient plutôt reprendre avec la réserve. Un signal fort de la part du club. Si l'ASSE avait pour habitude d'effectuer une large revue d'effectif durant ses préparations, il a cette fois été choisi de ne sélectionner qu'un petit nombre de jeunes joueurs. Il faudra toutefois également compter sur Luan Gadegbeku, Nadir El Jamali et Djylian N'Guessan, qui intègreront les séances des professionnels à leur retour de vacances. Même chose pour Kévin Pedro, une fois remis d'un pépin physique. Enfin, rien n'est figé et il n'est ainsi pas interdit du tout de voir certains jeunes rejoindre le groupe d'Eirik Horneland en cours de préparation.

L'intensité, le maître-mot de l'été

Malgré plusieurs absences, le groupe professionnel va s'étoffer assez rapidement avec les retours des internationaux. Les futures recrues viendront aussi apporter de la concurrence à un effectif dont on a trop souvent pu deviner le onze de départ cette saison. L'idée est comme dit précédemment de préparer physiquement le groupe aux exigences du jeu souhaité par Horneland. Le staff sera donc intransigeant à propos de l'intensité mise lors des séances d'entraînement.

Le programme de la préparation :