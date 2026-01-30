À l’approche de la réception de l’AS Saint-Étienne le 14 février prochain (20h), l’En Avant Guingamp doit composer avec une situation sportive de plus en plus délicate. Déjà le club le plus touché par les blessures lors de la phase aller de Ligue 2, l’EAG voit son effectif à nouveau se réduire, au grand dam de son entraîneur Sylvain Ripoll, qui ne cache plus son inquiétude. À l'aller, l'ASSE avait perdu 3 buts à 2...

Il y a encore deux semaines, Guingamp croyait enfin voir le bout du tunnel. « On avait enfin retrouvé quasiment tout notre effectif », confie Ripoll au Télégramme, à l’exception notable de deux absences de longue durée, Amine Hemia et Darly N’Landu, tous deux victimes d’une rupture des ligaments croisés. Pour la première fois de la saison, le technicien breton disposait d’un groupe de 22 joueurs à l’entraînement. Une situation inédite… et éphémère.

Le coach guingampais est assommé : "C'est terrible"

Depuis, la spirale négative a repris de plus belle. Quatre suspensions sont venues frapper l’effectif guingampais, Freddy Mbemba, Stanislas Kielt, Jérémie Matumona et Eden Gassama, auxquelles s’ajoutent un départ et une nouvelle blessure. « C’est terrible », lâche Ripoll, résumant en un mot le sentiment qui domine actuellement à Roudourou.

Le départ de Dylan Ourega vers Westerlo est venu accentuer ce déséquilibre. Le coach guingampais ne cache pas son regret de perdre un joueur qu’il jugeait en pleine ascension. « On perd un jeune de grande qualité, à fort potentiel. Je trouvais ses progrès presque stratosphériques », explique-t-il, évoquant un latéral gauche polyvalent, capable d’apporter de la profondeur et de s’adapter à plusieurs postes. Mais là encore, la réalité économique a dicté sa loi.

Ripoll perd sa recrue offensive

Comme si cela ne suffisait pas, Guingamp a enregistré cette semaine un nouveau coup dur avec la blessure d’Amadou Samoura, tout juste arrivé de Concarneau. Touché aux ischio-jambiers à l’entraînement, l’attaquant a passé une IRM révélant une lésion de grade deux, synonyme de plusieurs semaines d’indisponibilité. Une absence lourde de conséquences pour un joueur qui avait parfaitement lancé son aventure bretonne. « C’est un vrai coup dur pour le joueur et pour tout le club », insiste Ripoll, rappelant ses débuts tonitruants, avec un but et une passe décisive à Nancy, puis le but victorieux face à Troyes.

Dans ce contexte, la venue de Saint-Étienne s’annonce comme un véritable test pour un Guingamp affaibli, contraint de bricoler une nouvelle fois. Si Ripoll refuse de se cacher derrière les absences, l’accumulation des coups durs commence à peser lourdement sur un effectif déjà très sollicité depuis le début de la saison. Face à un adversaire stéphanois en quête de points, l’EAG devra puiser dans ses ressources mentales pour compenser ce que le corps ne permet plus toujours.