Avec le transfert programmé de Lucas Stassin, l'ASSE va devoir trouver son successeur. Ibrahima Wadji arrive en fin de contrat, l'AS Saint-Etienne devra donc recruter. Qui sera à la pointe de l'attaque des Verts en Ligue 2 ? Une des questions qui devrait animer l'été stéphanois.

L'avenir de Lucas Stassin laisse peu de place au doute. Il devrait s'écrire loin du Forez. Après une seconde partie de saison tonitruante, l'attaquant belge est sur les tablettes de belles écuries parmi les plus grands championnats. De la Bundesliga à la Premier League en passant par la Liga et la Ligue 1. Mission impossible de le conserver cet été. Un joli chèque devrait entrer dans les caisses de l'ASSE. Mais au-delà de la partie financière, il faudra le remplacer, car ce sera une lourde perte sportive pour les Verts. Qui pour prendre la succession du jeune belge ? Plusieurs propositions.

Timothé Nkada pour confirmer à l'ASSE ?

L'attaquant ruthénois était déjà évoqué à l'ASSE il y a quelques mois. Recruté l’été dernier par Rodez en provenance du FC Koper (Slovénie), Timothé Nkada s’est rapidement imposé comme l’un des hommes forts du club aveyronnais. À 25 ans, l’ancien rennais enchaîne les performances : 17 buts en 31 matchs de L2. Le leader offensif de l'une des meilleurs attaque de Ligue 2.

Son efficacité et sa progression avaient attiré les regards. L’ASSE, tout comme Le Havre, Nantes ou Reims, le suivaient alors qu'il est sous contrat jusqu’en 2027. Pour les Verts, en quête de solutions offensives fiables, Nkada représente un profil mobile et réaliste qui pourrait répondre aux carences observées cette saison dans l’animation et la finition. Mais Rodez, qui a investi sur le joueur l’été dernier, ne compte pas le laisser partir facilement. Il est estimé à 2M €.

Mohamed Bamba à la relance chez les Verts ?

Longtemps espéré l'été dernier, Mohamed Bamba est finalement resté à Lorient. Après une fin de saison tonitruante en Ligue 1 (8 buts en 16 matchs), l'ancien coéquipier d'Augustine Boakye a traversé une saison compliquée. Opéré d'une fissure de la cheville, il n'a inscrit que trois buts en 18 apparitions pour les Merlus. Si Lorient se montrait particulièrement gourmand en aout dernier, ils devraient être à l'écoute du marché cette fois. Solide, rapide et relativement adroit devant le but, Cet ivoirien de 23 ans dispose du profil type de l'attaquant moderne. Il sera toutefois très (trop ?) compliqué pour les dirigeants de l'AS Saint-Etienne d'arriver à convaincre un joueur qui vient de retrouver l'élite avec son club.

Jacques Siwe pour passer le cap à l'AS Saint-Etienne ?

Révélation de la saison avec Guingamp, le français de 23 ans sort d'une saison pleine. 11 réalisations en 28 apparitions. Le buteur breton devrait être courtisé cet été. L'ASSE avait coché son nom il y a plusieurs mois. Mobile et relativement complet, Siwe doit encore progresser pour franchir un palier mais le potentiel est là et il connait déjà bien la Ligue 2. Reste à savoir si le dossier reste ouvert. Véritable finisseur à l'aise dans la surface de réparation, il doit encore confirmer après la saison de l'éclosion.

Rayan Philippe, la bonne idée pour les Verts ?

S'il y a bien un joueur dont le parcours est étonnant, c'est bien Rayan Phillipe. Le natif de Nice a été formé à Dijon. Après plusieurs expériences en France dont des prêts à Toulon et Nancy, il s'expatrie au Luxembourg. Un choix étonnant, mais qui s'est rapidement avéré payant. L'attaquant français du Swift Hesperange inscrit d32 buts et 26 passes décisives en seulement 30 matchs. De quoi attirer plusieurs clubs. Afin de poursuivre son évolution, il a pris la direction de la Bundesliga 2 qu'il a découvert sous le maillot de l'Eintracht Brunswick. Nouvelle réussite pour lui. 34 apparitions, 31 titularisations. 13 buts et 6 passes décisives. Il sera de nouveau sollicité cet été. Un coup à tenter pour ce joueur plein de qualités et d'envie. Estimé à 3 millions d'euros, sa cote grimpe en flèche. Un pari à tenter pour les Verts ?

Youssef El-Kachati, une option data pour l'ASSE

L'ASSE utilise et continuera à utiliser l'approche DATA. Parmi les joueurs qui ressortent bien en matière de statistiques, Youssef El Kachati fait bonne figure. Le marocain de 25 ans sort d'une saison pleine en seconde division néerlandaise. Auteur de 19 buts en 37 matchs, il correspond au profil apprécié par l'ASSE. Harceleur des défenses adverses, il est assez complet et confirme depuis plusieurs saisons sa montée en puissance. Là encore, un pari, mais le joueur est libre de tout contrat en juin.