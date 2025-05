À un mois de la reprise de l’entraînement, l’ASSE prépare son opération remontée en Ligue 2. Mais avec quel effectif Eirik Horneland va-t-il travailler ? Le Progrès dresse un premier état des lieux. De quoi commencer à se projeter...

Sauf surprise, Eirik Horneland devrait être confirmé dans ses fonctions malgré la relégation. L'entraineur norvégien reprendra les rênes de l’ASSE le 19 juin prochain. Selon Le Progrès, la cellule de recrutement des Verts anticipe depuis plusieurs semaines la descente, en travaillant sur deux plans distincts. Les cibles seront évidemment différentes en L2. Les arguments également.

Avant de penser à recruter, le club doit d’abord gérer les nombreux joueurs encore sous contrat. Le "grand coup de balai" espéré en interne semble difficile à mettre en œuvre. La montée de 2024 avait activé des prolongations automatiques pour de nombreux cadres, avec des salaires peu compatibles avec la réalité de la Ligue 2. Conséquence : le dégraissage s’annonce complexe. D'autant plus dans un contexte où l'ensemble des clubs souhaitent dégraisser à l'aube de la catastrophe industrielle des droits TV.

Les joueurs qui devraient rester à l'ASSE

Le Progrès indique que plusieurs éléments-clés pourraient composer l’ossature de la saison prochaine. Gautier Larsonneur a fait part de son envie de rester, tout comme Brice Maubleu. En défense, Mickaël Nadé est sous contrat, tout comme Aïmen Moueffek. Irvin Cardona, à l’aise dans le Forez, aimerait poursuivre, tout comme le jeune Djylian N’Guessan, promis à un rôle plus important. Ben Old et Boakye devraient animer les ailes, et la question de la prolongation de Léo Pétrot reste ouverte car il est apprécié par son entraineur. L'avenir de Maxime Bernauer n'est pas encore fixée à ce jour.

Incertitudes et départs probables

À l’inverse, certains départs semblent inévitables. Lucas Stassin, auteur de 12 buts, est la principale valeur marchande du club. Le Progrès évoque également les cas de Davitashvili et Bouchouari, en quête de nouveaux défis. Abdelhamid et Ekwah devraient quitter le club, tandis que Louis Mouton ne serait pas convaincu par la prolongation proposée. Quant aux cadres de la montée (Briançon, Appiah, Batubinsika, Maçon, Fomba, Sissoko, Tardieu), ils seront encore là, sauf rupture de contrat ou offre surprise. Cinq retours de prêt restent à trancher (Owusu, Bladi, Cissé, Aïki, Othman).

Une première ébauche du 11 de l'AS Saint-Etienne

Si l’on se base sur les éléments en place, Le Progrès esquisse une première mouture possible du onze de départ. En attendant les renforts, l’ASSE pourrait aligner :

Larsonneur (Maubleu)

Appiah (Maçon), Bernauer ou une recrue (Owusu), Nadé (Batubinsika), Pétrot (Cornud)

Recrue, Moueffek (recrue), Tardieu (Fomba)

Cardona (Boakye), Ben Old (recrue, Aiki)

Recrue (N’Guessan)

Ce onze illustre bien l’ampleur du chantier. Au moins trois recrues offensives sont attendues, tout comme du sang neuf au milieu et en défense. Reste deux mois pour bâtir une équipe capable de jouer les premiers rôles.