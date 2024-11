L’hiver approche, et avec lui, le traditionnel mercato hivernal qui anime chaque saison le football professionnel. Cette année encore, l’AS Saint-Étienne pourrait bien être actif sur le marché des transferts, et une nouvelle piste émerge : Timothé Nkada, l’attaquant de Rodez AF, serait dans le viseur de l'ASSE, selon le média local Centre Presse Aveyron.

Un profil séduisant pour l’ASSE ?

Recruté cet été par Rodez en provenance du FC Koper (Slovénie) en aout 2024, Timothé Nkada est rapidement devenu l’un des artisans de la bonne dynamique du club aveyronnais en Ligue 2. Avec son intelligence de jeu et son sens du but, il porte une équipe actuellement 12ᵉ au classement, invaincue depuis six rencontres. À seulement 25 ans, Nkada semble avoir franchi un cap dans sa carrière, attirant naturellement l’attention de clubs de l’élite, comme l’AS Saint-Étienne, mais aussi Le Havre, Nantes, et son ancien club, le Stade de Reims.

Pour l’ASSE, qui cherche à retrouver son lustre d’antan en Ligue 1, l’arrivée d’un attaquant au profil mobile et efficace pourrait être une réponse à des besoins offensifs. Le club stéphanois, barragiste de Ligué 1, a parfois péché dans la finition ou dans l'animation cette saison. Nkada pourrait donc constituer une recrue intéressante pour compléter un secteur offensif en quête de profondeur.

Une trajectoire singulière et riche d’expériences

Formé au Stade Rennais, Timothé Nkada a connu une carrière marquée par de nombreux rebondissements. Passé par le Stade de Reims, Aalborg BK (Danemark), et plusieurs autres clubs, il a parfois dû se contenter d’un rôle en retrait, avant de véritablement s’imposer en Slovénie, au FC Koper. C’est là que ses prestations ont attiré l’œil du Rodez AF, qui n’a pas hésité à miser sur lui cet été. Depuis, Nkada n’a cessé de confirmer son potentiel, affichant des statistiques impressionnantes et un rôle de leader offensif. 12 titularisations, 7 réalisations !

Malgré son contrat courant jusqu’en 2027 avec Rodez, l’intérêt grandissant de clubs plus huppés pourrait pousser l’attaquant à franchir un nouveau palier. Cependant, Rodez ne bradera pas son buteur. D’autant plus que l’investissement réalisé pour le recruter cet été montre la volonté du club de construire autour de lui.

L’intérêt des Verts : une rumeur ou une réelle possibilité ?

À ce stade, difficile de confirmer l’intérêt concret de l’ASSE pour Timothé Nkada. Selon Centre Presse Aveyron, plusieurs demandes de renseignements ont été adressées à Rodez concernant l’attaquant, sans que l’identité précise des clubs concernés ne soit révélée. Cependant, la rumeur semble plausible : Saint-Étienne dispose d’un projet sportif ambitieux, visant à se maintenir en Ligue 1. De plus, le profil de Nkada, polyvalent et mobile, correspond aux attentes du club stéphanois.

Reste à savoir si les Verts se montreront suffisamment convaincants pour arracher le joueur à Rodez dès cet hiver. L’éventuel transfert pourrait dépasser le million d’euros, une somme non négligeable pour un club en reconstruction comme l’ASSE. Mais si le club parvient à ses fins, Nkada pourrait devenir une nouvelle solution offensive pour Olivier Dal'Oglio.

Une chose est sûre : le mercato d’hiver s’annonce animé pour l’ASSE.