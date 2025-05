Désormais pensionnaire de la Ligue 2, Saint-Étienne devra se battre pour sortir de l'antichambre et accéder de nouveau à la Ligue 1. Une performance qui n'est pas donnée à n'importe quel club. À l'image de Clermont, qui disputait ce mardi (20h45) le match aller des barrages de la Ligue 2 BKT contre Boulogne.

C'est au terme d'une saison compliquée que le CF63 jouera son destin dans les prochaines semaines. Seizième de Ligue 2, avec 15 défaites et 12 matchs nuls, les Puydomois endossent le statut de la deuxième pire attaque du championnat. Mais les joueurs de Sébastien Mazeyrat, récent successeur de Laurent Batlles, ont une ultime chance d’éviter une seconde relégation consécutive.

Mais la tâche s'annonce loin d'être facile. Car en face, Boulogne-sur-Mer n’a rien d’un adversaire résigné. L’USBCO a manqué de peu l’accession directe en Ligue 2 lors de la dernière journée de National, devancée par Le Mans. Pourtant, les Nordistes sortent tout juste d’un titre de champion de National 2, après deux années passées en quatrième division. Portés par la quatrième attaque du championnat, les Boulonnais pourraient retrouver la Ligue 2 pour la première fois depuis 2011-2012.

Clermont fait un grand pas vers la Ligue 2

Lors de la rencontre opposant Boulogne-sur-Mer à Clermont, les visiteurs se sont imposés 3-1 au terme d’un match disputé. Boulogne a ouvert le score dès la 23e minute grâce à Epailly, profitant d'un bon centre pour marquer dans le but vide. Clermont a rapidement réagi et a égalisé à la 31e minute par l’intermédiaire d’Ousmane Diop, bien servi dans la surface. En seconde période, les deux équipes se sont rendu coup pour coup, mais c’est Clermont qui a fini par faire la différence. À la 79e minute, Yohan Koré a inscrit le second but d’une tête sur corner, le troisième but de Diedhiou scellant la victoire de son équipe. Boulogne, malgré quelques tentatives en fin de match, n’est pas parvenu à revenir au score. Cette victoire permet à Clermont de faire un grand pas vers son maintien avant le match retour à domicile.