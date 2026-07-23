Tous les joueurs formés à l'ASSE ne connaissent pas une réussite immédiate dans leur carrière. Certains doivent passer par des étapes intermédiaires après leur départ afin d'espérer briller un jour. Trois d'entre eux, partis de l'ASSE récemment, viennent justement de trouver un nouveau club.

Le premier d'entre eux se nomme Louis Pama. Formé à l'ASSE, cet attaquant né en 2005 n'avait pas été conservé par le club à l'issue de son parcours au Centre sportif Robert-Herbin. Il avait ensuite tenté l'aventure en deuxième division portugaise, au FC Paços de Ferreira, avant de s'exiler en Croatie, au NK Tomislav Cerna.

De retour en France à l'AC Seyssinet la saison dernière, Louis Pama va retrouver un autre club de la région. L'ancien stéphanois s'est en effet engagé avec l'US Feurs, qui évoluera en National 2 cette saison. Il ne sera toutefois pas opposé à la réserve de l'ASSE, les Verts étant engagés dans une autre poule que celle de Feurs.

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Les jeunes Farès Ben Rahem et Maysson Meité (ex-ASSE) trouvent un club

Deux membres de la génération 2007, qui avaient quitté le Forez il y a un an, viennent aussi de retrouver un club. Après une saison en Serie D à Heraclea, Farès Ben Rahem signe au FC Turris, autre club de quatrième division italienne. Le latéral droit sort d'une saison pleine en Italie où son adaptation semble avoir été une vraie réussite.

Un autre joueur de sa génération, également non conservé à l'été 2025, vient de trouver un nouveau défi. Il s'agit de l'offensif Maysson Meité. Selon sa page Transfermarkt, il vient de s'engager avec Bischofshofen en troisième divison autrichienne. Pour rappel, l'ancien stéphanois avait rebondi chez les U19 Nationaux de Sarcelles la saison dernière. Il va donc désormais découvrir le monde seniors en allant tenter sa chance dans un championnat étranger.

Crédit photo : asse.fr