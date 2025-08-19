Comme chaque saison, l'ASSE fait le choix de ne pas conserver certains des éléments formés au club. Une épreuve à affronter pour les jeunes joueurs et leurs entourages. Si une majorité de joueurs parvient à retrouver un projet dans le football, les points de chute peuvent varier. Poursuite en U19 Nationaux, en seniors ou bien même nouveau défi à l'étranger : les trajectoires sont parfois bien différentes. Un jeune formé à l'ASSE vient par exemple de rebondir du côté de l'Italie.

Plusieurs pensionnaires du Centre sportif Robert-Herbin n'ont pas été prolongés par l'ASSE à l'issue de la saison qui vient de s'écouler : Mathys Saban, El Hadji Dieye, Antoine Gauthier, Israël Kinunga, Simon Cateland, Marwann N'Zuzi, Kenzo Kies, Maysson Meïté, Kaïs Zerga, Mathis Grillot, Quentin Prud'homme, Farès Ben Rahem, Hani Gerroudj, Brandon Nativoha, Léandre Bagelli et Mahé Royet. Certains d'entre eux ont déjà pu retrouver un club. C'est donc le cas de Farès Ben Rahem.

Direction la Serie D

Après trois saisons passées au centre de formation, Farès Ben Rahem arrivait à la fin de son contrat dans le Forez. L'ASSE a choisi de ne pas lui proposer un nouveau bail afin de poursuivre l'aventure. Ce latéral droit né en 2007, doté d'un bon pied, était donc à la recherche d'un nouveau projet ces dernières semaines. Et il l'a trouvé puisqu'il s'est engagé en Italie, à l'ASD Heraclea Calcio. L'écurie transalpine évolue en Serie D, l'équivalent du championnat National 2 en France. Ben Rahem passe donc un cap avec cette signature et devra réussir à s'imposer dans un football d'adultes plus exigeant.

Communiqué du club italien :

"L'ASD Heraclea Calcio est heureux d'accueillir le talentueux 2007, Farès Ben Rahem ! Farès, qui vient du prestigieux centre de formation de l'AS Saint-Étienne, allie qualité et quantité, démontrant une incroyable maturité footballistique malgré son jeune âge. Nous sommes sûrs qu'il pourra nous donner une grande satisfaction."