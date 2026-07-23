Alors que le mercato bat son plein, un champion du monde 2018 est sur le point de rejoindre la Ligue 2. D'après L'Équipe, Steven Nzonzi devrait signer à Dunkerque et croiser la route de l'ASSE.

Toujours en Ligue 2, l'ASSE s'apprête à disputer une saison avec une adversité relevée. Si les Verts veulent naturellement retrouver la Ligue 1, ils devront composer avec plusieurs adversaires bien décidés à jouer les trouble-fête. Parmi eux, Dunkerque pourrait bien réaliser l'un des plus gros coups de ce mercato estival avec l'arrivée imminente de... Steven Nzonzi.

À 37 ans, le champion du monde 2018 s'apprête à effectuer un retour aussi inattendu que prestigieux dans le football français. Libre depuis la fin de son aventure à Stoke City, le milieu de terrain serait déjà d'accord avec le club nordiste, comme l'évoque L'Équipe. Un renfort de poids qui promet d'apporter toute son expérience à une équipe ambitieuse.

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L'ASSE face à un nom bien connu

Pour les suiveurs du football français, Steven Nzonzi n'est évidemment pas un inconnu. Après avoir fait ses débuts professionnels à Amiens, l'ancien international français s'est construit une solide réputation en Premier League. Il a aussi remporté la Ligue Europa avec le FC Séville (2016) puis, évidemment, soulevé la Coupe du monde avec l'équipe de France en 2018. Il avait ensuite retrouvé la Ligue 1 sous les couleurs du Stade Rennais entre 2019 et 2021.

Plus récemment, c'est en Championship, avec Stoke City, qu'il a poursuivi sa carrière. La saison dernière, il a encore disputé 31 rencontres, dont 30 en deuxième division anglaise, preuve que l'ancien Bleu possède toujours les ressources physiques pour évoluer à un niveau exigeant. Si l'opération venait à être officialisée, l'ASSE devra donc se méfier d'un concurrent qui ne manque pas d'ambition. Dunkerque ajoute à son effectif un joueur au CV impressionnant, fort de 20 sélections en équipe de France et d'une immense expérience du très haut niveau européen.

Le calendrier offrira ainsi aux Verts un duel particulier face à un champion du monde, plus de quinze ans après les premiers pas de ce dernier en Ligue 2 sous le maillot d'Amiens. Le match aller à Marcel-Tribut aura lieu le samedi 12 septembre à 20 h. Le retour du côté de Geoffroy-Guichard se déroulera le week-end du 29 janvier 2027.