Avec 12 recrues, 5 prolongations de contrat et un nouveau coach à sa tête, l’ASSE féminine prépare activement son retour en Arkema Première Ligue, qui débute ce samedi à Nantes. Retour sur un mercato tès agité dans le Forez

La préparation estivale des Vertes s’est achevée sur une série de cinq matchs amicaux prometteurs, qui ont permis de jauger le nouveau groupe mis en place par le staff :

Servette – ASSE : 0-2

Standard Liège – ASSE : 1-1

ASSE – Dijon : 1-0

Thonon – ASSE : 1-1

ASSE – Montpellier : 1-1

Un bilan invaincu (2 victoires, 3 nuls) qui offre de belles garanties avant la reprise du championnat. Rendez-vous ce samedi 6 septembre à 17h, pour la 1ère journée d’Arkema Première Ligue, face au FC Nantes.

Le coach Sébastien Joseph, au micro de beIN Sports, a affiché l’ambition du club :

« L'état d'esprit est très bon, déjà parce que le club est extrêmement ambitieux. L'objectif c'est d'aller chercher un milieu de tableau confortable cette saison et puis se battre ensuite pour les playoffs et pour l'Europe dans les années à venir. »

Sébastien Joseph, un technicien chevronné aux commandes

À 46 ans, Sébastien Joseph prend les rênes du projet féminin stéphanois avec une expérience solide en D1 Arkema, acquise à Rodez, Soyaux et plus récemment à Dijon. Avec le DFCO, il a réussi trois maintiens avant d’atteindre les playoffs la saison dernière (4e place). Le technicien est épaulé par Tom Bouvier, déjà passé par Soyaux à ses côtés.

« Je rejoins aujourd’hui un grand club qui veut faire plus qu'exister dans ce championnat. J’ai un projet de jeu basé sur les attaques rapides et les transitions. »

12 recrues pour densifier toutes les lignes

Le mercato a été très actif, avec 12 joueuses recrutées cet été, venant de France et de l’étranger :

Alice Pinguet (gardienne, Dijon, France)

Sofie Hornemann (attaquante, Brøndby, Danemark)

Welma Fon (attaquante, Standard de Liège, Belgique)

Rachel Corboz (milieu, Stade de Reims, USA/France)

Laura Hermann (milieu, Brøndby, Danemark)

Aleksandra Gajić (défenseure, FK TSC, Serbie)

Kédie Johnson (défenseure, LOSC, Trinité-et-Tobago)

Héloïse Mansuy (défenseure, Le Havre, France)

Deborah Bien Aimé (milieu, Fort Lauderdale, Haïti/USA)

Hallie Meadows (défenseure, Canberra United, USA/AUS)

Ina Kristoffersen (défenseure, Galatasaray, Norvège)

Nikolina Istocki (attaquante, Mississauga Falcons, Canada)

Avec ces renforts, l’ASSE féminine affiche une nouvelle profondeur d’effectif, un savant mélange de jeunesse prometteuse et d’expérience internationale.

5 prolongations pour stabiliser l’équipe

Côté continuité, cinq joueuses importantes ont prolongé leur contrat :

Emma Templier (gardienne)

Chloé Tapia (défenseure)

Faustine Bataillard (milieu)

Alexandria Lamontagne (attaquante)

Nadjma Ali Nadjim (attaquante)

Ces prolongations confirment la volonté du club de stabiliser un noyau dur autour duquel bâtir l’avenir. L’alchimie entre les nouvelles et les anciennes sera décisive pour atteindre les objectifs.

Un cap clairement affiché : viser plus haut

Après deux saisons en D1 où l’objectif principal était le maintien, l’ASSE féminine veut désormais s’installer confortablement. Le discours du coach, l’exigence du club et la qualité du recrutement montrent une volonté assumée de faire progresser la section féminine à haut niveau.

Ce samedi à Nantes, les Vertes entameront une saison charnière. À elles de prouver que l’ambition verte se conjugue aussi au féminin.