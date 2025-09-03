La saison 2025-2026 de la Coupe de France Crédit Agricole a officiellement été lancée avec l’annonce du calendrier et la présentation d’une nouvelle identité visuelle. Pour l’AS Saint-Étienne, le premier rendez-vous est également fixé.

Créée en 1917, la Coupe de France reste la doyenne des compétitions françaises. À l’occasion de cette 109ᵉ édition, son logo a été modernisé pour refléter l’engagement du Crédit Agricole, désormais partenaire titre de l’épreuve pour les trois prochaines saisons. Si certains pouvaient regretter le principe du naming, voilà désormais qu'il s'invite sur les logos...

La nouvelle identité conserve le trophée emblématique au cœur du visuel, mais celui-ci repose désormais sur la base du logo de la banque verte. La FFF explique avoir voulu donner « un symbole fort d’ancrage territorial et de fidélité au football amateur ». Philippe Diallo, président de la Fédération, parle d’un « partenariat qui magnifie l’esprit de la Coupe », rappelant que cette compétition reste l’une des plus populaires en France, parce qu’elle mêle clubs amateurs et professionnels.

Pour le Crédit Agricole, présent depuis plus de quinze ans dans l’épreuve, cette évolution traduit une volonté de renforcer encore son rôle d’acteur majeur du football français, à l’image de son engagement historique dans la Coupe Gambardella.

Un calendrier dévoilé pour l'édition 2025/26

Cette saison, pas moins de 7 288 clubs se sont engagés. Comme le veut la tradition, la compétition débutera dans les districts avant de voir entrer progressivement les clubs des différentes divisions nationales.

3ᵉ tour : 13 septembre 2025 (entrée des clubs de National 3)

4ᵉ tour : 27 septembre 2025 (entrée des clubs de National 2)

5ᵉ tour : 11 octobre 2025 (entrée des clubs de National)

6ᵉ tour : 25 octobre 2025

7ᵉ tour : 15 novembre 2025 (entrée des clubs de Ligue 2)

8ᵉ tour : 29 novembre 2025

32es de finale : 20 décembre 2025 (entrée des clubs de Ligue 1)

16es de finale : 10 janvier 2026

8es de finale : 4 février 2026

Quarts de finale : 4 mars 2026

Demi-finales : 22 avril 2026

Finale : 23 mai 2026

Pour l’ASSE, le premier match aura donc lieu lors du 7ᵉ tour.

L’ASSE et la magie de la Coupe de France

Au fil de son histoire, l’AS Saint-Étienne a entretenu une relation particulière avec la Coupe de France. Les Verts comptent six trophées à leur palmarès (1962, 1968, 1970, 1974, 1975 et 1977), période faste où le club dominait le football français.

Ils ont également atteint la finale à trois autres reprises (1981, 1982 et 2021). Mais le parcours stéphanois a aussi connu des creux, avec des éliminations précoces dès le 7e tour (2002-2003, 1996-1997, 2023-2024) ou encore plusieurs sorties dès les 32es de finale (la dernière en date en 2024-2025 face à Nîmes). Depuis leur dernier sacre en 1977, les Verts n’ont plus soulevé le trophée, malgré quelques belles épopées comme en 2015-2016 (quart de finale) ou en 2019-2020 (finale perdue face au PSG dans un stade de France vidé pour cause de COVID).

Le retour en Ligue 1 demeure l’objectif prioritaire, mais la Coupe de France reste une épreuve à part, capable de transcender une saison. Les Verts ne sont pas attendus dans cette compétition, toutefois, une épopée en coupe est toujours source d'émotions pour les supporters ! Rendez-vous le week-end du 15 novembre pour le début de l'aventure !