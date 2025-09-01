À quelques jours du coup d’envoi de l’Arkema Première Ligue, Sébastien Joseph et Rachel Corboz ont exprimé les ambitions du groupe féminin au micro de beIN Sports. L'objectif est de construire un projet solide et compétitif, à la hauteur de l'histoire du club.

Interrogé par beIN SPORTS en marge du match des hommes à Geoffroy-Guichard, le coach des Vertes n’a pas fait mystère de la trajectoire qu’il souhaite impulser à son groupe :

« L'état d'esprit est très bon, déjà parce que le club est extrêmement ambitieux. L'objectif c'est d'aller chercher un milieu de tableau confortable cette saison et puis se battre ensuite pour les playoffs et pour l'Europe dans les années à venir. »

Un discours clair, posé, mais déjà tourné vers l’avenir. Arrivé il y a quelques mois, Sébastien Joseph veut faire de l’ASSE féminine un acteur incontournable du championnat. Le travail engagé pendant la préparation (invaincue en cinq matchs) s’inscrit dans cette dynamique de montée en puissance.

Rachel Corboz : « Une vraie responsabilité de porter ce maillot »

À ses côtés, la milieu de terrain franco-américaine Rachel Corboz a elle aussi insisté sur l’attachement au maillot vert et à la ferveur locale.

« Oui, c'est sûr, c'est une vraie responsabilité de porter ce maillot, surtout avec un public comme ça, avec une ville qui est derrière nous. On voit vraiment l'histoire et la passion du football ici et ça nous motive de progresser et surtout de rivaliser contre les meilleurs et c'est sûr qu'on va s'appuyer sur cette saison. »

Arrivée cet été, l’ancienne joueuse de Reims a rapidement intégré le collectif. Elle s’affirme comme une cadre en devenir. Son impact sur le terrain comme dans le vestiaire sera précieux dans une saison où la régularité fera la différence.

Un projet structuré et des attentes élevées à l'ASSE

Si la première étape est de sécuriser le maintien avec un classement solide, l’ASSE ne cache plus ses ambitions pour les saisons à venir. Dès samedi face à Nantes, les Vertes auront l’occasion de montrer de quoi elles sont capables.