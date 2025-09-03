Coup dur pour l’En Avant Guingamp : son gardien espagnol Adrián Ortolá souffre d’une fracture au coude et sera indisponible pendant au moins cinq mois.

Arrivé cet été pour succéder à Enzo Basilio (parti à l’AS Nancy Lorraine), Adrián Ortolá devait incarner l’expérience et la sérénité dans les cages bretonnes. Mais le portier de 32 ans voit déjà sa saison basculer.

Sorti sur blessure samedi lors de la victoire de l’EAG à Bastia (3-1), l’Espagnol a passé une IRM ce lundi 1er septembre. Le verdict est tombé : fracture au coude. Une blessure qui l’éloignera des terrains pendant cinq mois minimum.

Une équation complexe pour Guingamp

Privé de son dernier rempart, Guingamp doit maintenant trouver une solution rapide. Deux options s’offrent au club costarmoricain :

Faire confiance à Teddy Bartouche-Selbonne, actuel numéro 2, qui a remplacé Ortolá à Furiani.

Recruter un gardien supplémentaire, via la règle du joker médical qui permet d’agir même après la fin du mercato.

À ce stade, aucune décision définitive n’a été arrêtée par la direction bretonne selon Ouest-France.

Ligue 2 : Un gros contretemps pour l’EAG

Ce coup dur tombe mal pour l’EAG, qui misait sur l’expérience d’Ortolá pour stabiliser une défense en reconstruction. Sa longue absence oblige l’entraîneur et ses dirigeants à repenser rapidement leur stratégie, sous peine de voir cette blessure compromettre les ambitions de la saison.

Le chantier est lancé : à Guingamp de trouver la parade. Pour rappel, l'EAG se déplacera à Geoffroy-Guichard le 27 septembre. Une rencontre particulièrement attendue puisqu'elle opposera deux équipes logiquement désignées parmi les favoris de Ligue 2.

Guingamp cherche encore la stabilité

Après quatre rencontre, le bilan est mitigé pour les bretons. Un nul spectaculaire face au Mas (3-3), une défaite à Reims (1-0), une humiliation à la maison face au Red Star (0-4) avant de bien relever la tête à Basta (1-3).Quatre points en autant de rencontre. La moyenne n'est pas à la hauteur des ambitions de l'EAG mais Sylvain Ripoll pourra s'appuyer sur sa nouvelle recrue Freddy Mbemba, prêté par Charleroi.

Source : Ouest-France