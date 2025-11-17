Prêté par l’ASSE, Enzo Mayilla vivait un début de saison intéressant du côté du SC Aubagne Air-Bel. Mais l’aventure en Coupe de France s’est brutalement arrêtée ce week-end. Battu aux tirs au but par Seyssinet, modeste lanterne rouge de son groupe en National 3, le jeune attaquant stéphanois voit la compétition s’arrêter prématurément. Un revers qui interroge, même si le bilan global de son prêt est encourageant.

Aubagne arrivait pourtant en confiance. Quatre jours plus tôt, Mayilla s’était illustré en marquant lors du 6ᵉ tour, confirmant sa montée en puissance. Mais hier, le scénario a tourné au vinaigre. Opposés à Seyssinet, dernier de sa poule en N3, les Aubagnais n'ont jamais trouvé la clé.

Plus surprenant encore : les Isérois ont joué une heure en infériorité numérique, sans que le SC Aubagne Air-Bel ne parvienne à imposer son statut de pensionnaire de National 1. Muselé, Mayilla n’a pas eu l’impact espéré. L’attaquant stéphanois, longtemps esseulé, a écopé d’un avertissement à la 34ᵉ minute, symbole d’une rencontre frustrante pour lui.

Finalement, la sentence est tombée aux tirs au but, scellant l’élimination d’Aubagne face à un adversaire pourtant à la peine dans son championnat.

Une dynamique en championnat à préserver

Cette élimination brutale modifie le scénario de sa saison : désormais, seul le championnat permettra à Mayilla de valoriser son prêt. Mais sur ce terrain-là, le jeune stéphanois répond présent. Avec 10 matchs disputés, 2 buts, 1 passe décisive et 73 % du temps de jeu possible, il s’impose comme un joueur clef d’Aubagne, actuellement 7ᵉ de National 1.

S’il ne s’agit pas encore d’un bilan flamboyant sur le plan statistiques mais la progression est nette : Mayilla gagne en volume de jeu, en intensité, et découvre un championnat exigeant physiquement. Un passage obligé pour un attaquant formé à l’Étrat, encore en quête de constance et d’efficacité dans les trente derniers mètres.

ASSE – Mayilla : un prêt toujours utile pour sa progression

En interne, ce prêt est vu comme une opportunité de confronter Mayilla à un football rugueux, plus direct, où les duels et la répétition des efforts forgent le caractère. L’élimination en Coupe de France constitue un revers, mais elle pourrait aussi renforcer sa détermination.

L’ASSE suivra de près les prochaines semaines : il devra confirmer son rôle dans le jeu d’Aubagne et continuer à produire des statistiques pour crédibiliser une future place dans la rotation stéphanoise… ou attirer un club supérieur l’été prochain. Le championnat reste son unique scène pour briller. Et c’est souvent dans l’adversité que les jeunes attaquants révèlent leur vrai potentiel.